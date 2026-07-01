O desembargador Ricardo Couto assumiu como governador interino do estado em março deste ano - Divulgação / Governo do Rio

O desembargador Ricardo Couto assumiu como governador interino do estado em março deste anoDivulgação / Governo do Rio

Publicado 01/07/2026 05:00

Novo balanço de cortes que atingem cargos de confiança será feito esta semana. Até o momento, o governador em exercício do Rio de Janeiro, Ricardo Couto, já descobriu e exonerou mais de 4 mil servidores fantasmas. Os dados foram revelados por meio de uma auditoria conjunta da Controladoria-Geral do Estado e do Gabinete de Segurança Institucional. As investigações focaram 20 dos 78 órgãos do estado. A auditoria revelou que quatro a cada dez (cerca de 78%) funcionários das secretarias auditadas eram fantasmas. Na Secretaria de Trabalho e Renda, até 80% dos cargos de confiança eram ocupados por fantasmas. A lista segue com as secretarias de Saúde (46%) e Desenvolvimento Social (44%). Esses servidores irregulares custavam R$ 16,7 milhões por mês aos cofres públicos.

Leo Lupi lança pré-candidatura a deputado estadual

Lideranças do Rio compareceram ao anúncio da candidatura de Leo Lupi - Divulgação

Lideranças do Rio compareceram ao anúncio da candidatura de Leo LupiDivulgação

Em evento que reuniu mais de mil pessoas, Leo Lupi lançou campanha com o lema "O futuro tem raiz trabalhista" para disputar uma cadeira na Assembleia do Rio. Além do pai, o presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, compareceram o candidato ao governo do estado Eduardo Paes e os candidatos à Câmara Federal Martha Rocha, Marcos Tavares, Miro Teixeira e Vitor Júnior. "Nossa caminhada mostra que o Rio tem pressa de mudar", resumiu Lupi.

Rio sedia encontros imobiliários internacionais

O Rio sediará, em agosto, o Congresso Internacional do Mercado Imobiliário. Mais de 10 mil participantes de 40 países vão discutir o destino de quase R$ 12,5 trilhões em bens e créditos parados no Brasil, entre imóveis públicos sem destinação, ativos estressados e cartas de consórcio. Também receberá o Congresso da Confederação Imobiliária Latino-Americana com representantes de 16 países para tratar de investimento estrangeiro.

Alerj: Surge o primeiro candidato católico

A Igreja Católica não apoia oficialmente candidatos ou partidos políticos específicos, atuando institucionalmente para orientar a consciência cidadã. No entanto, dentro da Alerj, parlamentares católicos eleitos defendem pautas conservadoras e religiosas, como é o caso de Márcio Gualberto (PL). Ele destaca que atua na defesa da vida, da família e dos valores cristãos dentro da Assembleia.

PICADINHO

A partir de hoje até o dia 31, o XXI RioHarpFestival apresenta harpistas e músicos de mais de 20 países, às 18h, no Sesc Flamengo. Rua Marquês de Abrantes, 99.



"Agar", espetáculo sobre a força da mulher egípcia, estreia no Sesc Copacabana. Amanhã, às 20h30. Rua Domingos Ferreira, 160.



"Juscelino: Uma Crítica ao Desenvolvimentismo", de Lucas Berlanza e Antônio Claret Jr., faz uma releitura da trajetória política e econômica do ex-presidente que construiu Brasília e tinha o slogan "50 anos em 5".

Colaboração de Claudia Villas Boas