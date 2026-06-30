Eduardo Bolsonaro (dir.), mesmo à distância, se empenha na candidatura de Flávio à presidência - Reprodução / X

Eduardo Bolsonaro (dir.), mesmo à distância, se empenha na candidatura de Flávio à presidência Reprodução / X

Publicado 30/06/2026 05:00

O vídeo de Michelle Bolsonaro expondo a disputa de poder interna no clã detalhou o tamanho da rachadura política. A vulnerabilidade do "zero um" (01), o primogênito de Jair Bolsonaro, virou dor de cabeça, com reflexos tanto no plano nacional como estadual. Os principais aliados políticos e familiares de Flávio Bolsonaro neste momento, são os que formam a sua rede de sustentação no Rio de Janeiro contra o avanço da ex-primeira-dama, e incluem seus irmãos: o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro e o pré-candidato ao Senado por Santa Catarina, Carlos Bolsonaro. Ele também conta com o apoio do deputado Mário Frias e de Alexandre Ramagem, condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a mais de 16 anos de prisão pelos crimes de tentativa de golpe de Estado.

Prefeitos do Sul Fluminense apoiam Ruas

Neto é um dos prefeitos com mais mandatos em uma única cidade no país - Divulgação

Neto é um dos prefeitos com mais mandatos em uma única cidade no paísDivulgação

Diferentemente do que noticiamos na edição de ontem, os prefeitos Neto, de Volta Redonda; Tande Vieira, de Resende, ambos do PP, e Kaio do Diogo Balieiro, de Itatiaia (PL) declararam apoio público ao presidente da Assembleia Legislativa, deputado Douglas Ruas (PL), ao governo do estado do Rio de Janeiro. Neto, que já está no sexto mandato, popular, bom de voto, prestigiado pelos eleitores, é um dos maiores entusiastas da candidatura.

Mesquita gera empregos populares

A prefeitura de Mesquita, na Baixada Fluminense, iniciou cursos para mediadores na área de educação e de capacitação pelo Espaço da Mulher Mesquitense. A iniciativa para aperfeiçoamento em embelezamento de sobrancelhas e formação de cabeleireira tem como objetivo aumentar a geração de renda no município.

PSD define nomes fortes na Zona Sul

O prefeito Eduardo Paes tem base eleitoral em bairros da Zona Sul como Leblon, Ipanema, Copacabana, Lagoa, Humaitá, Botafogo, Flamengo, Laranjeiras, Catete e São Conrado. Os principais representantes da legenda na região são os vereadores Pedro Duarte e Rafael Aloisio Freitas. Eles são apostas da legenda.

PICADINHO

O projeto Música no Museu apresenta o Coral Cobra Vocal. Hoje, às 18h. Museu do Exército, no Forte de Copacabana. Praça Coronel Eugênio Franco, 1, Posto 6.



A Rio+Saneamento está com vinte vagas de emprego exclusivas para pessoas com deficiência (PcDs) abertas em municípios do estado do Rio de Janeiro. Informações pelo site.



"As vanguardas da intervenção – O extremismo digital e o ataque às instituições democráticas no Brasil", de Marcelo Alves dos Santos Junior, será lançado hoje, às 19h, na Livraria da Travessa, em Botafogo.



Colaboração de Claudia Villas Boas