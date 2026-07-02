Publicado 02/07/2026 05:00

Apesar de pressões no sentido contrário, as apurações conduzidas pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro que envolvem suspeitas de desvios, ligações com o crime organizado e nomeações políticas na Baixada Fluminense vão continuar correndo sob sigilo. As principais acusações incluem esquema em 97 postos de gasolina que seriam controlados por laranjas ligados a milícias e facções criminosas. A apuração menciona a nomeação da esposa de um miliciano no gabinete de um ex-deputado estadual. O MP também investiga a nomeação de figuras políticas com histórico criminal para o alto escalão de uma prefeitura da Baixada.

Apolinho vira nome de rua no Rio de Janeiro

Consagrado radialista, Apolinho era torcedor declarado do time carioca - Márcio Mercante/Arquivo O Dia

Consagrado radialista, Apolinho era torcedor declarado do time cariocaMárcio Mercante/Arquivo O Dia

Washington Nunes Carlos Rodrigues - radialista que por mais de 20 anos comandou o "Show do Apolinho" na Rádio Tupi e escreveu sobre futebol no jornal "O Dia" - vai ser homenageado com nome de rua. O projeto de lei dos vereadores Felipe Michel (PP) e Rafael Aloisio Freitas (PSD) foi aprovado pela Câmara Municipal. Apolinho, além de tornar-se popular e famoso radialista e jornalista esportivo, chegou a assumir o comando técnico do Flamengo em 1995.

Fórum debate Tecnologia e Desenvolvimento

O Rio receberá, nos dias 22 e 23 de julho, o Fórum Rio Empreendedor com o tema “Rio, Cidade Inteligente, Inclusiva e Inovadora” para discutir inovação, negócios e desenvolvimento econômico. O evento é promovido pela Associação Comercial do Rio com a correalização da Fundação Getulio Vargas e apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (Faperj).

Programa distribui oito toneladas de alimentos em Teresópolis

O programa "Prato Cheio", que entrega legumes, verduras e frutas a famílias cadastradas no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de Teresópolis, na Região Serrana, atingiu a marca de 8,5 toneladas. A ação, realizada em seis pontos da cidade, é coordenada pela primeira-dama Cláudia Vasconcellos.

PICADINHO

A atriz e cantora Malu Rodrigues e a Banda do Tremendão (de Erasmo Carlos) se apresentam hoje, às 21h, no Manouche. Rua Jardim Botânico, 983.

A Galeria Dobra/ArtNova apresenta a exposição "A Cor de um Sonho", inspirada em poema de Adélia Prado. Dia 04, no Circuito Bhering. Rua Orestes, 28, Santo Cristo.



O presidente licenciado do CREA-RJ, Miguel Fernández, desponta como o favorito para ser reeleito. A eleição da entidade será amanhã, dia 3, no formato 100% on-line.

Colaboração de Claudia Villas Boas