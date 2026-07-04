Deputados da Assembleia Legislativa do Rio vêm sendo alvos de mandados de busca e apreensão - ARQUIVO O DIA

Deputados da Assembleia Legislativa do Rio vêm sendo alvos de mandados de busca e apreensãoARQUIVO O DIA

Publicado 04/07/2026 05:00

Acendeu o sinal de alerta em abril deste ano quando o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), declarou ter ouvido do diretor-geral da Polícia Federal que mais de 30 deputados da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro recebiam pagamentos regulares ("mesadas") de contraventores do jogo do bicho. Nesta legislatura iniciada em 2023, pelo menos quatro deputados estaduais foram alvos de investigações de grande repercussão que resultaram em prisões preventivas ou mandados de busca e apreensão: o ex-presidente da Alerj Rodrigo Bacellar (União Brasil); Thiago Rangel (Avante), preso em maio de 2026 na Operação Unha e Carne, e TH Joias (MDB/suplente em exercício), em setembro de 2025 durante a Operação Zargun. Val Ceasa (PRD) foi mais um alvo de grande operação com mandados cumpridos dentro de seu gabinete na Alerj. Parlamentares pedem nos bastidores que a direção da Casa reaja com mais veemência em favor dos investigados.

Flávio perde espaço para Michelle Bolsonaro

Rejeição de mulheres do PL a Flávio cresce após vídeo de Michelle viralizar - Reprodução / Redes sociais

Rejeição de mulheres do PL a Flávio cresce após vídeo de Michelle viralizarReprodução / Redes sociais

Os principais aliados de Michelle Bolsonaro no Rio de Janeiro concentram-se nas alas evangélicas e conservadoras do Partido Liberal (PL). Entre eles, destacam-se deputados federais como Carlos Jordy e o líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante. Além deles, sua base fluminense de apoio inclui parte do PL Mulher estadual e lideranças religiosas ligadas ao bolsonarismo. Seu enteado Flávio, candidato à presidência da República, perde espaço nesses lugares.

Projeto visa agilizar diagnóstico de dengue

A Alerj aprovou, em primeira discussão, projeto da deputada estadual Lilian Behring (PCdoB) que autoriza enfermeiros a realizar classificação de risco e manejo de paciente com suspeita de dengue, conforme protocolo do Ministério da Saúde. A medida visa agilizar o diagnóstico e atendimento à população do Rio.

Autistas contam com novo portal no estado do Rio

O Estado do Rio passará a ter um portal com informações e serviços referentes às políticas públicas voltadas aos autistas. A lei dos deputados Samuel Malafaia (PL) e Tia Ju (Republicanos) foi sancionada pelo governador interino, Ricardo Couto. A plataforma funcionará como um canal de acesso das famílias aos serviços para agendamentos de consultas, reclamações e coleta de dados.

PICADINHO

A 3ª edição do Festival "Din Down Down 2026: A Desinvenção da Deficiência" acontece hoje, das 13h às 18h, no Teatro Popular Oscar Niemeyer, em Niterói.

O Gomeia Galpão Criativo estreia hoje, às 19h, o espetáculo "Tambor chamou eu vim", no Teatro Firjan SESI Caxias. Rua Artur Neiva, 100, Bairro 25 de Agosto, em Duque de Caxias.

A OAB-RJ firmou termo de cooperação técnica com a Câmara de Arbitragem de Direito Marítimo, Portuário e Comércio Exterior.



Colaboração de Claudia Villas Boas