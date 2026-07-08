Ronaldo Caiado será oficializado como candidato à Presidência da República pelo PSD no dia 26 - Lula Marques/Agência Brasil

Ronaldo Caiado será oficializado como candidato à Presidência da República pelo PSD no dia 26 Lula Marques/Agência Brasil

Publicado 08/07/2026 05:00

O governador de Goiás e pré-candidato à presidência da República, Ronaldo Caiado (PSD), estará amanhã em Teresópolis, na Região Serrana do Rio, para discutir suas propostas para o país com lideranças políticas, representantes da sociedade civil, empresários e produtores rurais. O encontro, na Quadra da Casa de Portugal, às 18h30, tem por princípio demonstrar que Caiado, representante da direita do agronegócio, pode viabilizar a terceira via alternativa a Lula e Flávio Bolsonaro na corrida ao Planalto. O evento, que terá o deputado federal Hugo Leal (PSD-RJ) como anfitrião, também pretende tratar de temas estratégicos para o estado do Rio de Janeiro, como segurança pública, fortalecimento do produtor rural e desenvolvimento econômico.

Políticos e sociedade debatem tecnologia

Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, estará no evento em Brasília - Reprodução Rede Social

Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, estará no evento em BrasíliaReprodução Rede Social

Hoje, acontece o debate "Compromissos para um Brasil Competitivo" para discutir produtividade, tecnologia e empreendedorismo com lideranças políticas, o setor produtivo e a sociedade cívil. "A pauta será finanças públicas sustentáveis, governança regulatória, capital humano, eficiência da matriz logística, energia competitiva e acessível, segurança pública, combate aos mercados ilegais e transformação digital", informa o deputado federal Julio Lopes (PP).

Secretaria de Transparência adere a pacto nacional

A Secretaria Municipal de Integridade e Transparência do Rio de Janeiro aderiu à Rede Nacional de Promoção da Integridade Privada (REDE), organizado pela Controladoria-Geral da União. O objetivo é ampliar a segurança jurídica, uniformizar a aplicação da Lei Anticorrupção e da nova Lei de Licitações.

PL fluminense magoado com Jair Renan

O vereador de Balneário Camboriú Jair Renan Bolsonaro (PL) anunciou que é pré-candidato a deputado federal por Santa Catarina nas eleições de 2026. Ao tomar a decisão, o filho do ex-presidente deixou bolsonaristas cariocas magoados, pois eles gostariam que ele disputasse pelo estado do Rio de Janeiro.

PICADINHO

O Bangu Shopping recebe missa celebrada por Dom Orani João Tempesta na Arena Bangu. Amanhã, às 12h. Rua Fonseca, 240.



Dentro da série "Sala Orquestras", a Orquestra Sinfônica Jovem do Rio de Janeiro se apresentará na Sala Cecília Meireles nos dias 9 e 10, às 19h. Rua da Lapa, 47.



O curta-metragem "Na altura do Coração – O Nanismo na Vida Real", produzido pelo Instituto Nacional de Nanismo, será apresentado, de graça, até 1º de agosto, das 10h às 17h, no Sesc Niterói. Rua Padre Anchieta, 56, São Domingos, Centro.



Colaboração de Claudia Villas Boas