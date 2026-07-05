Publicado 05/07/2026 05:00

A função do senador é representar os estados e o Distrito Federal no Congresso Nacional, atuando na criação e aprovação de leis e na fiscalização do Poder Executivo. Em 2026, apesar de bons projetos, o senador Romário, do Partido Liberal do Rio de Janeiro, atuou mais como se fosse deputado do que na função para a qual foi eleito. Mesmo assim, ele aprovou o projeto que insere a educação inclusiva nos projetos pedagógicos escolares e a relatoria de propostas voltadas ao esporte. Defendeu a medida que criou benefícios para a compra de veículos para pessoas com deficiência e preserva doações e incentivos fiscais para áreas como esporte e cultura. O ex-jogador também foi relator de pautas sobre a Copa do Mundo feminina.

Major Fabiana: a luta por espaço para mulheres da direita

Major Fabiana é policial militar da reserva remunerada da Polícia Militar - Divulgação/Câmara

Major Fabiana é policial militar da reserva remunerada da Polícia Militar Divulgação/Câmara

Eleita na esteira da polarização em 2022 como deputada federal, a Major Fabiana (Avante) oficializa sua pré-candidatura na tentativa de fortalecer a representação feminina no campo conservador e do espectro da direita do estado do Rio de Janeiro. "Quero continuar representando os cidadãos que acreditam na defesa da família e nos valores conservadores", afirma. Com a prisão de Jair Bolsonaro seus limites para "manobra" ficam mais estreitos.

Coleta de óleo no estado apresenta resultados

O programa de coleta de resíduos "Trata Óleo", da concessionária Rio+Saneamento, recolheu 2,1 mil litros de óleo desde 2023. A ação evitou que cerca de 53 milhões de litros de água fossem contaminados - o equivalente a 18 piscinas olímpicas - além da emissão de cerca de 7,2 mil quilos de gás carbônico. A concessionária possui 81 pontos de coleta em 18 cidades.

Queimados ganha Centro para pessoas com autismo

Foi inaugurado esta semana o Centro de Estímulo ao Desenvolvimento do Neurodivergente, em Queimados, na Baixada Fluminense. Com psicólogo, neuropsicopedagogo, musicoterapeuta, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, assistente social, nutricionista e professor de educação física, a Casa resulta de emenda do deputado federal Jorge Braz (Rep-RJ).

PICADINHO

A imersão "Casa Brasil Petrobras", com realidade virtual e inteligência artificial para revelar as camadas históricas do prédio da antiga Alfândega, segue na Casa Brasil até o dia 8, das 10h às 17h, no Centro do Rio.



A psicóloga Eliana Sorrini participa, no dia 9, da primeira edição da "Manhã de Negócios" do Centro de Negócios RJ+, da Associação Comercial do Rio de Janeiro, com o workshop "DNA Campeão". Rua Candelária, 9, Centro.



O Circuito Cine Curta leva cinema nacional premiado a escolas públicas do Caju, na Zona Portuária, e da Urca, na Zona Sul, até 15 de julho.

Colaboração de Claudia Villas Boas