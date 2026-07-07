Celso Mattos, presidente do Sindirepa, alerta sobre o aumento de roubos de carros no estado do Rio - Divulgação

Celso Mattos, presidente do Sindirepa, alerta sobre o aumento de roubos de carros no estado do RioDivulgação

Publicado 07/07/2026 05:00

Nos cinco primeiros meses de 2026, o Estado do Rio registrou 12.104 roubos de veículos, uma média de 80 casos por dia e um aumento de 23% em relação ao mesmo período do ano anterior. Somente na capital, foram mais de 6.700 veículos levados por criminosos. A Zona Norte da capital e municípios da Baixada Fluminense concentram os maiores índices. Por isso, têm aumentado consultas por preços de serviços de seguradoras e de proteção veicular. O presidente do Sindirepa (Sindicato da Indústria de Reparação de Veículos e Acessórios), Celso Mattos, diz que "seguro tradicional cobre por volta de 30% da frota nacional. Isso significa que mais de 60 milhões de veículos andam descobertos. A proteção veicular nasceu justamente para incluir grande parte da população (a parcela que mais precisa) para obter a proteção do seu bem".

Homenagem especial ao Museu Nacional/UFRJ

Museu Nacional, que sofreu incêndio em 2018, vira Patrimônio Imaterial - Érica Martin

Museu Nacional, que sofreu incêndio em 2018, vira Patrimônio Imaterial Érica Martin

A deputada Verônica Lima (PT) concedeu o título de Patrimônio Imaterial ao Museu Nacional/UFRJ. A homenagem teve origem em uma proposta apresentada pela parlamentar ainda na antiga gestão do pesquisador Alexander Kellner. "Receber essa homenagem é um reconhecimento importante ao trabalho que vem sendo realizado para manter viva sua missão de preservar a memória e produzir conhecimento", destacou Ronaldo Fernandes, diretor do Museu.

Cine Vaz Lobo vira Centro Cultural

A pedido da vereadora Vera Lins e do deputado Dionísio Lins, ambos do PP, o prédio do antigo Cine Vaz Lobo, na Zona Norte, foi desapropriado pelo prefeito Eduardo Cavalieri e será transformado em equipamento público multifuncional direcionado para a cultura. Serão investidos no local R$ 19 milhões.

Uerj recebe R$ 674,4 mil em emendas

A Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) foi contemplada com quatro emendas parlamentares do Rio de Janeiro, para modernização de espaços acadêmicos, fortalecimento da infraestrutura hospitalar e melhoria das condições de ensino e atendimento em saúde. Os recursos, destinados pelo gabinete da deputada estadual Lilian Behring (PCdoB), somam R$ 674.470,00.

PICADINHO

A Caixa Cultural RJ recebe, a partir das 17 de hoje, a exposição "Toda Árvore Tem Raiz", primeira individual da artista indígena Yacunã Tuxá. Rua do Passeio, 38, Centro.

A exposição "Òná — O Caminho da Arte que Nos Atravessam" fica em cartaz até o dia 10, das 9h às 17h, na Cúpula do Caminho Niemeyer, em Niterói.



A Fundação Cecierj oferece 300 vagas para o Curso de Aperfeiçoamento em Audiodescrição do seu programa de extensão. Inscrições pelo site até 12 de julho.

Colaboração de Claudia Villas Boas