Chiquinho Brazão foi condenado a 76 anos pelo assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes - Reprodução Redes Sociais

Chiquinho Brazão foi condenado a 76 anos pelo assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes Reprodução Redes Sociais

Publicado 11/07/2026 05:00

As emendas parlamentares, que deveriam ser solução para ajudar a resolver problemas do cidadão, se transformaram num antro de corrupção desmedida. O volume de recursos nas mãos dos políticos gira em torno de R$ 61 bilhões anuais que sangram o Orçamento da União. Apenas no Estado do Rio de Janeiro, variam de R$ 200 milhões a R$ 1,5 bilhão por ano, dependendo da tramitação orçamentária vigente. A Operação Emendatio, da Polícia Federal, investiga o desvio de bilhões de reais em terras fluminenses. Um dos alvos é o ex-deputado federal Chiquinho Brazão — que já cumpre prisão domiciliar como réu pela morte de Marielle Franco. As ordens judiciais foram expedidas pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Renata Souza volta à Comissão dos Direitos da Mulher

Deputada estadual Renata Souza reassumiu a condução da Sala Lilás - Divulgação

Deputada estadual Renata Souza reassumiu a condução da Sala LilásDivulgação

Uma liminar do Tribunal de Justiça do Rio reconduziu a deputada Renata Souza (PSOL) à presidência da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Assembleia Legislativa. A parlamentar foi removida do cargo após Douglas Ruas (PL) ser eleito presidente da Casa. Com isso, a Sala Lilás já voltou a funcionar. O local oferece assistência jurídica e psicológica a mulheres vítimas de violência e desde a criação, em 2023, realizou mais de 2.800 atendimentos.

Hospital Pediátrico do SUS amplia atendimento

Ao completar 90 anos, o Hospital Pediátrico Municipal Jesus, em Vila Isabel, um dos centros de referência do SUS no Rio, inaugurou duas novas enfermarias humanizadas com oito leitos cada e sala de isolamento. A iniciativa é do Instituto Desiderata, em parceria com a Chevron e a Secretaria Municipal de Saúde.

Rio terá monitoramento de animais de rua

A Câmara Municipal do Rio promulgou um programa de avaliação e monitoramento dos animais sob guarda da população em situação de rua. Segundo o autor da lei, o vereador Marcio Ribeiro (PSD), a medida foi motivada após serem encontrados diversos animais em condições precárias, expostos à chuva e ao calor extremo, sob tutela de uma pessoa em vulnerabilidade social. Os cães estavam na Rua Professor Gabizo, na Tijuca, e eram incentivados a atacar pedestres.

PICADINHO

A EcoVilla Ri Happy terá oficinas de percussão, confecção de instrumentos, além de brincadeiras. Amanhã, das 9h30 às 12h. Rua Jardim Botânico, 1008.

Ricardo Garcia e alunos do seu curso de pintura apresentam, hoje e nos dias 18 e 25, a exposição "Coletivo" na ICON Artes Galeria, na Fábrica Bhering. Rua Orestes, 28, Santo Cristo.



Thaís Fraga apresenta o show "Bossa & Jazz Vibes" com o trio formado por Ricardo Mac Cord (teclado), Rodrigo Villa (baixo) e Victor Bertrami (bateria). Amanhã, às 20h, no Audio Rebel. Rua Visconde de Silva, 55, Botafogo.

Colaboração de Claudia Villas Boas