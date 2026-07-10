Diretório do Partido dos Trabalhadores do Rio anuncia aliança com PSD para as próximas eleições - Isaac Eduardo

Diretório do Partido dos Trabalhadores do Rio anuncia aliança com PSD para as próximas eleiçõesIsaac Eduardo

Publicado 10/07/2026 05:00

A chapa para a eleição de outubro confirmada pelo presidente estadual do PT, Diego Quaquá, foi uma decisão pragmática. Ela reúne o presidente Lula como candidato à reeleição para a Presidência, Eduardo Paes (PSD) na disputa pelo Governo do Estado do Rio e os deputados federais Benedita da Silva e Pedro Paulo (PSD) para duas vagas ao Senado. "Estamos construindo uma frente ampla, baseada no diálogo. Ninguém transforma o estado sozinho", afirma. As principais convergências entre Washington Quaquá, Benedita da Silva e Pedro Paulo giram em torno da articulação de uma frente ampla no Rio de Janeiro. Eles se alinham no projeto que busca unificar o campo democrático e popular para o Senado e barrar a força da direita no estado.

Muda aposentadoria de policiais por invalidez

O auxílio-invalidez é um benefício para quem sofre acidente em serviço - Reprodução

O auxílio-invalidez é um benefício para quem sofre acidente em serviçoReprodução

Policiais civis, penais e agentes socioeducativos do estado do Rio de Janeiro aposentados por incapacidade permanente poderão ser convocados, a qualquer tempo, para realizarem exame médico-pericial. Caso ignorem a convocação, o auxílio-invalidez poderá ser suspenso. A medida, aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado (Alerj), atualiza a lei que trata do afastamento desses profissionais em razão de acidentes de trabalho.

Integração tarifária passa a valer em mais municípios

A Assembleia do Estado do Rio ampliou a integração de passagens para beneficiar quem utiliza transporte intermunicipal. A legislação, que já permitia utilizar mais de um transporte pagando apenas uma tarifa dentro de um horário, se adequou à composição da Região Metropolitana, que hoje reúne 22 municípios.

Deputado vive drama da prisão do pai

Maurício Silva Knoploch dos Santos, pai do deputado estadual Alexandre Knoploch (PL), foi preso nesta quinta-feira (9) durante uma operação do MPRJ (Ministério Público do Rio). Ele é diretor do IRM (Instituto Rio Metrópole) e integrante da Comissão de Licitação. A acusação é o desvio de R$ 86 milhões.

PICADINHO

O XXI RioHarpFestival promove hoje, às 16h, um encontro entre os norte-americanos Juan Riveros (harpa) e Danny Jordan (viola) e a Orquestra Meninos de Luz, do Pavão-Pavãozinho, no Solar Meninos de Luz, em Copacabana.



O Arraiá da Estação Primeira 2026, nos dias 11 e 12, na quadra da Mangueira, vai realizar um concurso de quadrilhas com premiação de R$ 5 mil ao primeiro lugar.



Amanhã acontecerá a 2ª Edição do Festival Vombora, a partir das 22h, com Pique Novo, Ícaro Moraes, MC Nito, entre outras atrações. Rodovia Washington Luiz, 2559, em Duque de Caxias.

Colaboração de Claudia Villas Boas