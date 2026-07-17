A evasão escolar nas unidades públicas do país é 40% maior ao indíce registrado por Angra dos Reis - Foto: Arquivo/PMBM

A evasão escolar nas unidades públicas do país é 40% maior ao indíce registrado por Angra dos Reis Foto: Arquivo/PMBM

Publicado 17/07/2026 05:00 | Atualizado 17/07/2026 14:28

O abandono escolar é um dos maiores problemas da educação pública brasileira. Embora a queda seja tendência nos últimos cinco anos, o índice geral nacional nas unidades públicas ainda é alto. Por isso, merece registro que Angra dos Reis tenha reduzido a evasão escolar de 3,5% para 0,4% na série histórica. De acordo com o secretário de Educação, Paulo Fortunato, "só nos últimos dois anos, a queda foi de 60% (2024-2025) no Ensino Fundamental". Na avaliação da gestão municipal, os números são resultado de uma combinação de fatores: ampliação de vagas, monitoramento da frequência dos alunos, expansão das escolas em tempo integral e investimentos em infraestrutura, incluindo reformas e instalação de aparelhos de ar-condicionado nas unidades.

Clima pesado nas autarquias fluminenses

Ricardo Couto vem provocando mudanças nos órgãos do Rio desde março - Divulgação/SES-RJ

Ricardo Couto vem provocando mudanças nos órgãos do Rio desde marçoDivulgação/SES-RJ

As mudanças na governança determinadas pelo governador interino Ricardo Couto no Instituto Rioprevidência, com a exigência de exames obrigatórios para novos indicados para os conselhos e diretorias, preocupa dirigentes que ocupam cargos de confiança em outros órgãos fluminenses. O fortalecimento da fiscalização interna através da criação de gerências de controle e auditoria é mal vista por indicados de políticos que antes tinham liberdade para distribuir verbas e fazer contratações.

Kits para pacientes com câncer em Saquerema

A Prefeitura de Saquarema, na Região dos Lagos do estado do Rio de Janeiro, distribui semanalmente kits nutricionais personalizados compostos por alimentos frescos produzidos no município para pacientes em tratamento contra o câncer. Até agora, 700 usuários cadastrados consomem os produtos fornecidos pela Secretaria Municipal de Agricultura.

Damares e o PL Mulher do Rio

O pedido de saída da senadora Damares Alves (Republicanos-DF), que vinha atuando na elaboração do plano de governo de Flávio Bolsonaro na área de direitos humanos, foi um balde de água fria no entusiasmo do núcleo de mulheres conservadoras do interior do estado do Rio. Damares é amiga de Michelle, que "turbinou" o PL Mulher.

PICADINHO

O show "Especial Los Hermanos", com participação de Bubu Trompete, integrante original da banda, acontecerá amanhã, às 21h30, no Dolores Club. Rua do Lavradio, 10, Lapa.



A psicóloga Carla Jacques relança o livro "O Poder dos Conflitos" hoje, às 12h, no podcast "Ori & Psique", que une psicologia junguiana e sabedoria iorubá, no YouTube e Spotify.



A jornalista Geovanna Tominaga é a nova embaixadora da Parceiros da Educação. A ONG já apoiou melhorias em 64 escolas municipais e impactou cerca de 43 mil estudantes.

Colaboração de Claudia Villas Boas