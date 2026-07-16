Declaração do deputado estadual de São Paulo Lucas Boves sobre políticos corruptos repercutiu - Divulgação / Alesp

Declaração do deputado estadual de São Paulo Lucas Boves sobre políticos corruptos repercutiu Divulgação / Alesp

Publicado 16/07/2026 05:00

O deputado estadual Lucas Bove (PL-SP) despertou a atenção da Polícia Federal e do Tribunal Superior Eleitoral ao dizer que "se tiverem dois corruptos, você tem que ver qual é menos corrupto ou pelo menos é corrupto, mas é cristão". A PF possui longa lista de políticos ligados às igrejas. O deputado federal Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) é investigado por suspeita de desvio de verbas de cota parlamentar, peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. O pastor Márcio Poncio, por lavagem de dinheiro e associação com a "Máfia do Cigarro" e o jogo do bicho. O pastor Silas Malafaia terá que tomar cuidado ao levar politicos de direita à sua igreja, a Assembleia de Deus Vitória em Cristo (ADVEC), no Rio de Janeiro. E o ministro Flávio Dino, do STF, determinou o bloqueio de R$ 6,1 milhões em bens do ex-deputado federal Eduardo Cunha (Republicanos).

São João de Meriti implanta Regime Adicional de Serviço

Léo Vieira e secretário de Polícia Civil, Delmir Gouveia, assinam convênio - Gilberto Rocha

Léo Vieira e secretário de Polícia Civil, Delmir Gouveia, assinam convênio Gilberto Rocha

O prefeito de São João de Meriti, Léo Vieira, assinou convênio para implantar o Regime Adicional de Serviço (RAS) da Polícia Civil no município. O RAS permite que policiais civis atuem em jornadas extras remuneradas, reforçando o efetivo da 64ª DP, ampliando o atendimento e fortalecendo as investigações criminais. "Assim como já fazemos com a PM através do Proeis, damos mais um passo para fortalecer a segurança pública", afirmou Léo Vieira. O secretário de Estado de Polícia Civil, Delmir Gouveia, ressaltou a importância da parceria. "O RAS ajuda muito a Polícia Civil com policiais utilizando suas horas de folga em benefício da população. Com esse convênio, vamos fortalecer as investigações, realizar mais prisões e oferecer mais segurança para a cidade", frisou Delmir.

Alerj pode punir uso de falsas tornozeleiras eletrônicas

Tramita na Alerj um projeto que prevê multa e apreensão de tornozeleiras eletrônicas falsas utilizadas para simular monitoramento oficial ou intimidar terceiros. A autora, deputada Índia Armelau (PL), afirma que a proposta trata de segurança pública e evita a banalização e a glamourização desse tipo de equipamento. A expectativa é que o texto seja votado após o recesso parlamentar.

Dr Luizinho muda de rumo sobre Flávio Bolsonaro

Circula em Brasília que o deputado federal Dr Luizinho (PP-RJ) não está mais vendo com bons olhos a candidatura de Flávio Bolsonaro e começa a tirar o pé do acelerador na corrida à presidência da República. Em conversa com o pré-candidato ao governo do estado Eduardo Paes (PSD) e o prefeito do Rio, Eduardo Cavalieri, afirmou que a federação está liberada para apoiar os candidatos que quiserem.

PICADINHO

O Dolores Club, na Lapa, apresenta o show "Maurício Einhorn 94 Anos - Mestre da Harmônica". Hoje, às 20h30. Rua do Lavradio, 10, Lapa.



A Orquestra Sinfônica Juvenil Carioca e o Coro Juvenil do Rio apresentam o concerto gratuito "Queen Sinfônico – 80 anos de Freddie Mercury". Amanhã, às 19h, no Teatro João Caetano, no Centro.



A Sala Cecília Meireles recebe até amanhã, às 18h, a XXII Mostra de Violão Fred Schneiter com instrumentistas do Brasil, Chile e Áustria.

Colaboração de Claudia Villas Boas