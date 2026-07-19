Secretário de Governo, Roberto Lisandro também é o chefe de Gabinete de Segurança Institucional - Reprodução Rede Social

Secretário de Governo, Roberto Lisandro também é o chefe de Gabinete de Segurança InstitucionalReprodução Rede Social

Publicado 19/07/2026 05:00 | Atualizado 19/07/2026 11:52

As contratações no serviço público devem seguir a Constituição Federal: concursos públicos, contratos temporários para excepcional interesse público e comissionados de livre nomeação e exoneração. Estes últimos devem passar por análise de integridade, que avalia histórico jurídico e antecedentes criminais para evitar conflitos de interesse. A onda de exonerações promovida pelo governador interino do Rio, Ricardo Couto, mostra que os critérios não vinham sendo seguidos. Após auditoria, desde março, quando Couto assumiu, houve 4.300 exonerações. Em um dia, foram demitidos 189 funcionários. Em contrapartida, o delegado Roberto Lisandro Leão assumiu a Secretaria de Estado de Governo e Flávio Willeman, a Casa Civil.

Fortalecimento da Agência Nacional de Petróleo em pauta

Deputado Julio Lopes (PP) tem proposta para mudar fiscalização da ANP - Divulgação

Deputado Julio Lopes (PP) tem proposta para mudar fiscalização da ANP Divulgação

Os presidentes da Petrobras, Magda Chambriard, e da Frente Parlamentar de Energia Nuclear, deputado Julio Lopes (PP), trataram de medidas para fortalecer a Agência Nacional de Petróleo. Uma das propostas é digitalizar a ANP para fiscalizar em tempo real os 120 mil pontos de combustíveis do país. "Será uma revolução no setor de combustíveis, a terceira maior renda do crime organizado e uma das maiores fontes de sonegação fiscal do Brasil", afirma Julio.

Planetário recebe ações para bem-estar animal

Em comemoração ao Julho Dourado, mês de conscientização sobre bem-estar animal, a Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais promove no Planetário, dias 24 e 31, uma série de ações. Além de palestras, haverá atividades educativas, campanha de adoção, microchipagem e vacinação para cães e gatos.

Prefeitura lança guia sobre IA no serviço público

A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Integridade e Transparência, lançou o Guia Orientativo de Uso Ético da Inteligência Artificial no Serviço Público Municipal. "A Inteligência Artificial oferece oportunidade para o serviço público ser mais eficiente, mas deve ocorrer com responsabilidade, transparência e respeito aos direitos dos cidadãos com a proteção de dados pessoais", destaca o secretário Rodrigo Corrêa.

PICADINHO

A Vila Olímpica Municipal Seu Amaro, no Complexo da Maré, está com inscrições abertas para a Colônia de Férias 2026 que será realizada entre 21 e 31 de julho.



O Instituto BR oferece oficinas do Lab Transformação na Rocinha e em Rio das Pedras, com atividades de saúde, meio ambiente, arte urbana e mobilização comunitária.



MetrôRio recebe inscrições para apresentações no Palco Carioca. Quase 20 mil shows foram realizados nas estações desde 2016. Inscrições pelo site.



Colaboração de Claudia Villas Boas