Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Rep) nasceu no Rio de Janeiro e foi criado em Brasília - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Rep) nasceu no Rio de Janeiro e foi criado em Brasília Marcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 18/07/2026 05:00

O Laboratório de Estudos de Mídia do Rio de Janeiro fez uma pesquisa para avaliar como os cariocas receberam a crítica do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) ao fato das ex-ministras Marina Silva (Rede) e Simone Tebet (PSB) se candidatarem ao Senado por São Paulo. Marina nasceu no Acre, Tebet, no Mato Grosso do Sul, e Tarcísio, no Rio. Para direitistas prevaleceu a avaliação de que candidatos devem possuir relação efetiva com o estado que pretendem representar, independentemente da origem. A maioria dos "conservadores indecisos" acusou Tarcísio de ser contraditório ao criticar uma prática que também fez parte de sua trajetória. Já os "indecisos progressistas" disseram que o estado de nascimento é secundário. Na visão dos lulistas, Tarcísio está sendo hipócrita.

Paes recebe reivindicações de trabalhadores da Cedae

Em Campos, Paes recebeu as reivindicações trabalhistas de Vitor Duque - Divulgação/SINTSAMA

Em Campos, Paes recebeu as reivindicações trabalhistas de Vitor Duque Divulgação/SINTSAMA

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Saneamento Básico (SINTSAMA), Vitor Duque, encontrou-se com o pré-candidato a governador do estado do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), em Campo de Goytacazes, no Norte Fluminense. O sindicalista entregou uma carta compromisso com pautas trabalhistas dos funcionários da Cedae. "É preciso que ele fique ciente da real importância da Cedae para o Rio e seu fortalecimento através de concursos públicos, que nos dará maior capacidade para estender os serviços para além dos 15 municípios que já atuamos, além de colaborarmos com o governo federal e com os 92 municípios levando saneamento rural ao interior", afirmou.

Rede inaugura sede e apresenta candidatos

Hoje, a Rede Sustentabilidade inaugura sede na Rua Uruguaiana, 9, no Centro do Rio, e apresenta os seus pré-candidatos a deputado estadual e federal pelo Rio de Janeiro. Estarão presentes, entre outros, Heloisa Helena, Eliomar Coelho, Isabelle de Loys, MC Smith e Tereza Arapium.

Estacionamento em shoppings poderá ser gratuito

A Alerj analisa projeto proibindo a cobrança de estacionamento em shopping centers, centros comerciais, galerias, centros empresariais com área comercial integrada e estabelecimentos similares no estado. A gratuidade valerá para o consumidor que comprovar compra ou serviço no período de até seis horas.

PICADINHO

Família Moadir faz a trilha sonora da feijoada no Rio Scenarium. Hoje, a partir das 13h. Rua do Lavradio, 20, Lapa.



Cinco unidades do Sesc RJ apresentam este mês o espetáculo "EU-ANA", do Coletivo Gozo-Pranto, adaptação do conto "Ana Davenga", do livro "Olhos d'Água", de Conceição Evaristo.



O IX Arraiá do Armazém apresenta Sergival, Jadiel Guerra, Morena Rosa e João Araújo. Amanhã, às 14h. Rua Gomes Freire, 256, Lapa.

Colaboração de Claudia Villas Boas