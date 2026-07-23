O Republicanos escolheu Garotinho como candidato ao governo do Rio após uma pesquisa eleitoral - Reprodução / Instagram

O Republicanos escolheu Garotinho como candidato ao governo do Rio após uma pesquisa eleitoralReprodução / Instagram

Publicado 23/07/2026 05:00

A entrada oficial de Garotinho na disputa eleitoral para o Palácio Guanabara é a novidade nesta reta final antes do anúncio das chapas partidárias. Nas últimas pesquisas eleitorais divulgadas em julho de 2026 para o Governo do Estado do Rio de Janeiro, Anthony Garotinho (Republicanos) aparece consolidado na terceira posição, com intenções de voto que variam entre 8,7% e 9,2%. Os principais levantamentos mostram Garotinho atrás do líder isolado Eduardo Paes (PSD) e do segundo colocado Douglas Ruas (PL). Em geral, Paes lidera com 40%, bem distante dos mais bem colocados. Um problema a ser resolvido é o percentual de rejeição: o ex-governador do Rio e ex-prefeito de Campos dos Goytacazes alcançou 20,9% no levantamento da Prefab Future.

Ruas defende proteção imediata a vítimas de violência

Douglas Ruas se reuniu com apoiadoras da campanha ao governo do Rio - Divulgação

Douglas Ruas se reuniu com apoiadoras da campanha ao governo do RioDivulgação

Pré-candidato ao governo do Rio, Douglas Ruas (PL), em reunião com 85 mulheres, entre pré-candidatas, lideranças e apoiadoras, apresentou propostas de proteção às mulheres vítimas de violência. Uma delas é o monitoramento e acompanhamento logo após o registro da ocorrência. "Em muitos casos, o pedido de medida protetiva leva até cinco dias para ser apreciado pelo juiz. Precisamos garantir proteção imediata para que nenhuma mulher fique vulnerável nesse intervalo", justificou.

Hospitais e clínicas do Rio divulgarão informações sobre leitos

Hospitais e clínicas particulares do Estado do Rio serão obrigados a divulgar a ocupação e disponibilidade de leitos de UTIs, CTIs e unidades intermediárias. O governador interino Ricardo Couto vetou a obrigatoriedade de envio das listagens à Alerj e multa diária de R$ 50 mil para as unidades infratoras.

Primeira-dama de Teresópolis disputará vaga na Alerj

Mulher do prefeito de Teresópolis, Leonardo Vasconcellos (União), Cláudia Vasconcellos será candidata à deputada estadual pelo PSD. O anúncio ocorreu na capital durante a convenção do partido que confirmou as candidaturas de Eduardo Paes ao Governo do Estado e de Pedro Paulo ao Senado pelo Rio de Janeiro.

PICADINHO

O espetáculo "Minha Mãe é um Espírito – A Comédia" faz apresentação única amanhã, às 19h30, no Teatro Henriqueta Brieba, no Tijuca Tênis Clube. Rua Conde de Bonfim, 451.

Até o dia 30, o Instituto dos Sonhos realiza ciclo gratuito de oficinas e cursos para fortalecer a economia criativa em São Gonçalo. Inscrições no site.



O Museu Ciência e Vida tem programação especial para as férias até 1º de agosto, das 9h às 16h. Rua Ailton da Costa, s/nº, Bairro Jardim Vinte e Cinco de Agosto, Duque de Caxias.



Colaboração de Claudia Villas Boas