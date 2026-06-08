Coronel Gabryela Dantas assume a presidência do DER-RJ - Divulgação DER-RJ

Coronel Gabryela Dantas assume a presidência do DER-RJDivulgação DER-RJ

Publicado 08/06/2026 15:39

Rio - A coronel da Polícia Militar Gabryela Reis Dantas foi nomeada presidente do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro (DER-RJ). A decisão saiu no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (8), por ato do governador em exercício, o desembargador Ricardo Couto.

À frente do órgão, Gabryela será responsável por coordenar as ações de administração, conservação, manutenção e execução de obras da malha rodoviária estadual.

Formada em Direito e especialista em Políticas de Segurança Pública, a coronel soma 35 anos de experiência na carreira militar. Ao longo da trajetória, ocupou cargos de comando, gestão e planejamento estratégico dentro da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro.

Entre as funções exercidas pela oficial, estão os cargos de chefe de gabinete do secretário de Polícia Militar, subdiretora-geral de Apoio Logístico e subdiretora-geral da Diretoria-Geral de Pessoal. Ela também atuou como coordenadora de Comunicação Social e porta-voz da corporação.

Gabryela Dantas também comandou o 23º BPM (Leblon), dirigiu a Diretoria-Geral de Odontologia da Polícia Militar e exerceu a função de subsecretária-chefe de Gabinete do Comando-Geral da corporação.