Gerente do tráfico, Vinicius Vieira da Silva Brites é preso em comunidade de Petrópolis - Divulgação / Polícia Civil

Gerente do tráfico, Vinicius Vieira da Silva Brites é preso em comunidade de PetrópolisDivulgação / Polícia Civil

Publicado 08/06/2026 11:33

Rio - Policiais civis prenderem Vinicius Vieira da Silva Brites, apontado como gerente do tráfico do Comando Vermelho, na Comunidade Quitandinha, em Petrópolis, Região Serrana, na manhã desta segunda-feira (8). O criminoso estava foragido.

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Contra ele foi cumprido um mandado de prisão condenatória pelo crime de tráfico de drogas. A ação ocorreu após uma semana de monitoramento, realizado por agentes da DESARME (Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos).

Vinicius será encaminhado à Secretaria de Estado de Polícia Penal (Seppen/RJ), onde cumprirá a pena. Ele, que gerenciava o tráfico na mesma comunidade em que foi detido, já havia sido preso em flagrante outras duas vezes pelo mesmo crime.

