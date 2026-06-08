Rio registra menor temperatura do ano pelo terceiro dia seguido; veja a previsão

Rio - A cidade do Rio registrou, pelo terceiro dia seguido, a menor temperatura do ano. Na manhã desta segunda-feira (8), os termômetros atingiram 11,7°C na estação do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) na Vila Militar, na Zona Oeste.

O dia começou com névoa em pontos isolados, mas depois o céu ficou parcialmente nublado a claro. Não há previsão de chuva. De acordo com o Alerta Rio, os ventos estarão fracos a moderados. A temperatura máxima prevista é de 28°C.

Nesta terça-feira (9), a mínima será 13°C e máxima 31°C. Os ventos serão fracos a moderados, sem chuva. Já nesta quarta-feira (10), a previsão é chuva fraca a moderada a partir dos final da tarde. A mínima será 16°C, enquanto os termômetros devem atingir, no máximo, 29°C.

Frio divide opinião entre cariocas

A reportagem do DIA acompanhou a movimentação no Aterro do Flamengo, próximo ao Monumento a Estácio de Sá, na Zona Sul. Carlos de Oliveira, que completou 41 anos neste domingo (7), não gostou muito do 'presente' que recebeu: as baixas temperaturas.

"[Prefiro] calor. O Rio não combina com frio", falou o consultor técnico de seguros, entre risos. Morador de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, ele está hospedado em um hotel no Flamengo, ao lado da mulher, Girlene Marques, de 42. O casal foi surpreendido pelo clima.



"Estamos achando bem frio de fato, principalmente ao anoitecer. Gostaríamos de estar aproveitando um pouquinho mais a noite da cidade", falou Carlos. Para conseguir curtir os dias de descanso, eles se reorganizaram.

"Estamos tentando driblar o frio. Ontem iríamos jantar em um restaurante flutuante que fica em um barco, na Urca. Mas devido ao frio, mudamos a programação para almoçar hoje". No entanto, os planos de aproveitar sol, areia e mar, foram frustrados. "Queríamos [ir à praia] também. Mas o friozinho impactou."

Por outro lado, o tempo mais fresco agradou os amigos Marcos Almir, 45, e Bruno Rocha, 40. O editor de vídeo considera a "melhor época do ano". O músico concorda: "Eu adoro. Prefiro bem mais essa temperatura amena. Não curto tanto o calor. Eu cheguei de viagem no sábado, estava na Europa e lá estava bem quente", contou Marcos.

Morador da Glória, na mesma região, ele afirmou que o friozinho incentivou a prática de exercícios ao ar livre. "Queria criar essa rotina, mas o clima contribuiu, sim", comentou o técnico de palco e teleprompter.

Dias anteriores

Neste sábado (6), o fim de semana já iniciou com baixas temperaturas . Os termômetros marcaram 11,3°C, às 5h20, no Alto da Boa Vista, na Zona Norte. No domingo (7), a mínima registrada foi 12,2°C, às 6h30, no mesmo local.

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