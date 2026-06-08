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Rio registra menor temperatura do ano pelo terceiro dia seguido; veja a previsão
Frio dividiu opinião entre os cariocas, nesta segunda-feira (8)
Rio - A cidade do Rio registrou, pelo terceiro dia seguido, a menor temperatura do ano. Na manhã desta segunda-feira (8), os termômetros atingiram 11,7°C na estação do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) na Vila Militar, na Zona Oeste.
O dia começou com névoa em pontos isolados, mas depois o céu ficou parcialmente nublado a claro. Não há previsão de chuva. De acordo com o Alerta Rio, os ventos estarão fracos a moderados. A temperatura máxima prevista é de 28°C.
Nesta terça-feira (9), a mínima será 13°C e máxima 31°C. Os ventos serão fracos a moderados, sem chuva. Já nesta quarta-feira (10), a previsão é chuva fraca a moderada a partir dos final da tarde. A mínima será 16°C, enquanto os termômetros devem atingir, no máximo, 29°C.
Frio divide opinião entre cariocas
A reportagem do DIA acompanhou a movimentação no Aterro do Flamengo, próximo ao Monumento a Estácio de Sá, na Zona Sul. Carlos de Oliveira, que completou 41 anos neste domingo (7), não gostou muito do 'presente' que recebeu: as baixas temperaturas.
"[Prefiro] calor. O Rio não combina com frio", falou o consultor técnico de seguros, entre risos. Morador de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, ele está hospedado em um hotel no Flamengo, ao lado da mulher, Girlene Marques, de 42. O casal foi surpreendido pelo clima.
"Estamos achando bem frio de fato, principalmente ao anoitecer. Gostaríamos de estar aproveitando um pouquinho mais a noite da cidade", falou Carlos. Para conseguir curtir os dias de descanso, eles se reorganizaram.
"Estamos achando bem frio de fato, principalmente ao anoitecer. Gostaríamos de estar aproveitando um pouquinho mais a noite da cidade", falou Carlos. Para conseguir curtir os dias de descanso, eles se reorganizaram.
"Estamos tentando driblar o frio. Ontem iríamos jantar em um restaurante flutuante que fica em um barco, na Urca. Mas devido ao frio, mudamos a programação para almoçar hoje". No entanto, os planos de aproveitar sol, areia e mar, foram frustrados. "Queríamos [ir à praia] também. Mas o friozinho impactou."
Por outro lado, o tempo mais fresco agradou os amigos Marcos Almir, 45, e Bruno Rocha, 40. O editor de vídeo considera a "melhor época do ano". O músico concorda: "Eu adoro. Prefiro bem mais essa temperatura amena. Não curto tanto o calor. Eu cheguei de viagem no sábado, estava na Europa e lá estava bem quente", contou Marcos.
Morador da Glória, na mesma região, ele afirmou que o friozinho incentivou a prática de exercícios ao ar livre. "Queria criar essa rotina, mas o clima contribuiu, sim", comentou o técnico de palco e teleprompter.
Dias anteriores
Neste sábado (6), o fim de semana já iniciou com baixas temperaturas. Os termômetros marcaram 11,3°C, às 5h20, no Alto da Boa Vista, na Zona Norte. No domingo (7), a mínima registrada foi 12,2°C, às 6h30, no mesmo local.
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