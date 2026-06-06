Trecho do Alto da Boa Vista, na Zona Norte do Rio - Reprodução / Google Maps

Trecho do Alto da Boa Vista, na Zona Norte do RioReprodução / Google Maps

Publicado 06/06/2026 13:03

Rio - O fim de semana iniciou com baixas temperaturas na cidade do Rio, na manhã deste sábado (6). Os termômetros marcaram 11,3°C, às 5h20, no Alto da Boa Vista, na Zona Norte. Este é considerada o menor registro do ano até o momento, de acordo com o Sistema Alerta Rio, do Centro de Operações (COR).



A máxima será 27°C. Segundo a meteorologista Mayara Villela, as baixas temperaturas são normais para esta época do ano. "No outono, a intensidade da radiação solar que incide sobre a cidade é menor, aumentando o número de horas de resfriamento noturno", explicou a especialista.

"A menor presença de nebulosidade sobre a cidade, e assim maior perda de calor durante o período noturno, contribuem com esse resfriamento. Isso ocorre porque as nuvens funcionam como uma espécie de cobertor que retém mais o calor no ar acima da superfície terrestre", complementou Mayara.



A menor temperatura registrada anteriormente foi 13°C, no dia 12 de maio. Nos próximos dias, o frio deve permanecer na capital fluminense, com mínima de 11°C e máxima de 29°C no domingo (7); e, respectivamente, 12°C e 28°C na segunda-feira (8). A partir de terça (9), a previsão indica que as mínimas irão subir.