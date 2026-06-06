Fernanda Lima Martins Freitas Guedes, assassinada a facadas dentro de casa, é sepultada em São Gonçalo - Reprodução / Redes sociais

Fernanda Lima Martins Freitas Guedes, assassinada a facadas dentro de casa, é sepultada em São GonçaloReprodução / Redes sociais

Publicado 06/06/2026 19:37 | Atualizado 06/06/2026 19:39

Rio - Sob forte comoção, Fernanda Lima Martins Freitas Guedes - assassinada a facadas aos 47 anos dentro de um apartamento - foi sepultada em São Gonçalo, na Região Metropolitana, na tarde deste sábado (6). Policias militares prenderam o ex-companheiro dela, André Lessa Horinouchi, em flagrante por feminicídio.

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Fernanda foi morta na quarta (3), no bairro Mutondo. Ela já estava sem vida quando agentes a encontraram na residência. André permaneceu próximo ao corpo até a chegada dos policiais. De acordo com relatos, o assassino também fotografou o cadáver e enviou para a ex-mulher como forma de ameaça logo após o crime.

No local, foi encontrada a faca usada para desferir diversos golpes contra a vítima. Ele foi autuado em flagrante por feminicídio e o crime registrado na DHNSG. Segundo a Polícia Civil, a especializada já encaminhou o caso à Justiça do Rio.

Mulher assassinada pelo ex-marido na frente da filha é sepultada

O crime ocorreu na noite de quinta (4), em uma casa, no bairro Parque Marilândia, também em Duque de Caxias. A vítima havia acabado de chegar na residência quando Sebastião Rogério Ventura Costa atirou nas suas costas. A mulher chegou a ser socorrida e levada para o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, mas não resistiu aos ferimentos.

O assassino se entregou na Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Belford Roxo, outro município da Baixada Fluminense, nesta sexta (5). Ele se apresentou acompanhado de advogados. Sebastião foi autuado em flagrante pelo crime de feminicídio.