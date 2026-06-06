Fernanda Lima Martins Freitas Guedes, assassinada a facadas dentro de casa, é sepultada em São GonçaloReprodução / Redes sociais
Mulher assassinada a facadas é sepultada em São Gonçalo
Ex-companheiro de Fernanda Lima Martins Freitas Guedes foi preso em flagrante por feminicídio
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