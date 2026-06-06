Grupo faz manobras arriscadas com carros esportivos na Barra da Tijuca - Reprodução de vídeo / Instagram

Grupo faz manobras arriscadas com carros esportivos na Barra da TijucaReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 06/06/2026 16:20 | Atualizado 07/06/2026 07:14

Rio - Guardas municipais aplicaram sete multas de trânsito em motoristas que estavam fazendo algazarras com carros esportivos, inclusive sem placas, na Avenida das Américas, na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste. Um dos veículos chegou a fugir de uma abordagem policial.

Veja o vídeo:

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As equipes da GM-Rio e da Polícia Militar dispersaram o grupo que fazia manobras arriscadas nas imediações de um posto de gasolina, na noite desta quinta-feira (4). De acordo com a Guarda Municipal, os agentes permaneceram no local até a madrugada para manter a ordem.

Ainda segundo informações, a GM têm atuado de forma preventiva na região em conjunto com a PM desde março deste ano para coibir esse tipo de irregularidade. Foi observado a diminuição das atividades, no entanto, na quinta, o grupo tentou se reunir novamente.

A Polícia Militar informou que foram adotadas todas as medidas administrativas e legais cabíveis, incluindo notificações de trânsito, remoções quando necessárias e encaminhamentos à delegacia policial em casos de desobediência, resistência ou outros crimes previstos em lei.



O comando da unidade ressaltou, ainda, que condutas como direção perigosa, excesso de velocidade e evasão de abordagens policiais colocam em risco a segurança viária e não são toleradas, especialmente em vias de grande fluxo como a Avenida das Américas. O policiamento na região segue reforçado.