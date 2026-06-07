A ideia foi plantar mudas para comemorar o Dia Mundial do Meio Ambiente - Bruno Morais / Divulgação

A ideia foi plantar mudas para comemorar o Dia Mundial do Meio AmbienteBruno Morais / Divulgação

Publicado 07/06/2026 00:00

Celebrando o Dia Mundial do Meio Ambiente, a Praia de Ipanema foi cenário, na sexta-feira (5), de uma expressiva mobilização prática em prol da conservação ecológica. O Projeto Restinga, desenvolvido pelo Instituto-E, promoveu o plantio de mudas nativas da restinga, ecossistema vital para a proteção da biodiversidade e para o equilíbrio ambiental da orla do Rio de Janeiro. Esta ação foi realizada em parceria com o Global Citizen.

A iniciativa reuniu cerca de 50 voluntários, ambientalistas e parceiros do projeto, que colocaram as mãos na areia para ajudar a restaurar a vegetação original da costa. A espécie escolhida foi a bromélia-cruenta (Neoregelia cruenta). A restinga desempenha um papel ecológico fundamental ao atuar como uma barreira natural contra a erosão costeira, além de abrigar e nutrir diversas espécies da fauna e da flora locais.

O Projeto Restinga está integrado ao Programa de Restauração Cidadã da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, reconhecido pela UNESCO. O planejamento anual do Instituto-E prevê a continuidade do trabalho com atividades em escolas, eventos focados em conservação e educação, e culminará em um evento programado para dezembro.



Oskar Metsavaht, presidente do Instituto-E e Embaixador da UNESCO para a Sustentabilidade, reforçou o valor histórico e ambiental da mobilização:



"A ideia do projeto começou quando vi algumas fotografias da orla de Ipanema e do Leblon na fase do Rio Antigo - a praia ainda com as dunas e com a vegetação nativa. E o que eu via anos depois eram pedras, blocos de concreto e alguns canos naquele mesmo espaço. Como artista e ativista ambiental, onde temos aquele azul do mar, a cor da areia, do asfalto da cidade, dos prédios brancos, eu fiz a minha intervenção urbana, uma pincelada verde na cidade do Rio de Janeiro", destacou Metsavaht.

Além do plantio das mudas, o evento ofereceu atividades imersivas de educação ambiental para quem passava pelo local, distribuindo orientações práticas sobre a preservação dos ecossistemas costeiros e reforçando o compromisso coletivo com a sustentabilidade de uma das paisagens mais famosas do Brasil.



"Frequento muito a Praia de Ipanema, mesmo não sendo do Rio. É um patrimônio mundial e é muito gratificante fazer parte desse movimento. A gente adora olhar para a restinga, mas nem sempre cuida no dia a dia. Participar do plantio, ajudar a preservar o ecossistema e conscientizar as pessoas é uma maneira de fazer a nossa parte. É muito especial poder contribuir hoje e saber que, com o passar do tempo, nós e as crianças que estavam aqui vamos ver essas mudas crescerem", afirma Karina Ribeiro, natural de Fortaleza (CE).

Sobre o projeto Restinga

Desenvolvido pelo Instituto-E, o projeto tem como objetivo principal a recuperação da vegetação nativa das praias brasileiras, promovendo o equilíbrio ecológico e a sensibilização da sociedade sobre a importância da conservação dos ecossistemas litorâneos. A iniciativa faz parte do Programa de Restauração Cidadã da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica (UNESCO) e conta com a parceria da Osklen, Airbnb, Janeiro Hotel, Burle Experience, Long Board Paradise e Prefeitura do Rio de Janeiro.