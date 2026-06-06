Jovem é encontrado morto com sinais de espancamento em Cascadura - Reprodução / X

Jovem é encontrado morto com sinais de espancamento em CascaduraReprodução / X

Publicado 06/06/2026 16:30

Rio - Um homem, de 24 anos, foi encontrado morto com sinais de espancamento em Cascadura, Zona Norte do Rio, na tarde deste sábado (6). O jovem, no entanto, não teve a identidade revelada.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram que o ocorrido chamou a atenção de moradores, motoristas e motociclistas que passavam pela Rua Padre Telêmaco, na altura do número 169. O homem estava em uma calçada, encostado num muro de pedras, próximo à pista.

Agentes do 9º BPM (Rocha Miranda) foram acionados e isolaram a área. De acordo com a Polícia Militar, o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) constatou o óbito.

Os Bombeiros receberam chamado e encaminharam o corpo para IML (Instituto Médico-Legal) Afrânio Peixoto, no Centro. A morte é investigada pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).