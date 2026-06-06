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Obras para a maior horta urbana do mundo têm início no Parque Madureira
Rio de Janeiro

Obras para a maior horta urbana do mundo têm início no Parque Madureira

Projeto também prevê Pólo de Agricultura e Educação Ambiental

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Prefeitura do Rio inicia obras da maior horta urbana do mundo, no Parque Madureira, na Zona Norte
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Prefeitura do Rio inicia obras da maior horta urbana do mundo, em Madureira
Parque Madureira: Prefeitura do Rio inicia obras da maior horta urbana do mundo
Obras da maior horta urbana do mundo iniciam no Parque Madureira, na Zona Norte do Rio
Obras da maior horta urbana do mundo iniciam no Parque Madureira, na Zona Norte do Rio
Parque Madureira: Prefeitura do Rio inicia obras da maior horta urbana do mundo
Prefeito do Rio, Eduardo Cavaliere acompanhou o início das obras da maior horta urbana do mundo, em Madureira
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Rio - As obras para a maior horta urbana do mundo iniciaram no Parque Madureira, na Zona Norte do Rio, na manhã deste sábado (6). O local para cultivo vai contar com 3 quilômetros de extensão e ficará ao longo da faixa de servidão da Light
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Obras para a maior horta urbana do mundo iniciam em Madureira, na Zona Norte do Rio - Érica Martin / Agência O DIA
Obras da maior horta urbana do mundo iniciam no Parque Madureira, na Zona Norte do Rio - Érica Martin / Agência O DIA
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Obras da maior horta urbana do mundo iniciam no Parque Madureira, na Zona Norte do Rio - Érica Martin / Agência O DIA
Parque Madureira: Prefeitura do Rio inicia obras da maior horta urbana do mundo - Érica Martin / Agência O DIA
Prefeitura do Rio inicia obras da maior horta urbana do mundo, em Madureira - Érica Martin / Agência O DIA
Obras para a maior horta urbana do mundo têm início no Parque Madureira - Érica Martin / Agência O DIA
O projeto também prevê um Pólo de Agricultura e Educação Ambiental, que contará com um Mercado Produtor e um Centro de Educação Ambiental. Juntos, os equipamentos vão concentrar atividades de cultivo, produção e venda de ervas e hortaliças, além de ações socioambientais, em uma área hoje pouco aproveitada do parque.
O investimento de aproximadamente R$ 3,5 milhões é do Governo Federal, por meio do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. As obras devem durar um ano e serão executadas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura.
O espaço será preparado com serviços de limpeza e organização do terreno, seguidos da criação de canteiros distribuídos de forma planejada, voltados ao cultivo de ervas e hortaliças. A ideia é estruturar uma área produtiva que incentive a agricultura urbana e o uso sustentável do solo.
Prefeito do Rio, Eduardo Cavaliere acompanhou o começo das obras. "Nada de Nova York e nem de Paris. A maior horta urbana do mundo fica em Madureira. A gente tem muito orgulho de dizer que vai transformar 3 quilômetros de terra em áreas agricultáveis com pessoas daqui da Serrinha, de Honório Gurgel, de Madureira e de diferentes comunidades que vão fazer parte desse projeto", disse ele.
Mercado Produtor e um Centro de Educação Ambiental
Na sequência, o plano prevê a construção do Mercado Produtor, com cerca de 748 metros quadrados. O equipamento será um galpão amplo e aberto, com 54 boxes destinados à venda direta de ervas, hortaliças e outros produtos cultivados pelos produtores, além de contar com sanitários, área administrativa e depósito. A estrutura do Mercado fortalecerá a conexão entre quem produz e quem consome.
Outro destaque é a implantação do Centro de Educação Ambiental, com aproximadamente 335 metros quadrados. O equipamento será voltado à troca de conhecimento e à conscientização sobre práticas sustentáveis, com espaço para exposições, auditório e duas salas de aula. No local também poderão ser realizadas atividades educativas, oficinas e eventos.
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