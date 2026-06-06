Publicidade
Obras para a maior horta urbana do mundo têm início no Parque Madureira
Projeto também prevê Pólo de Agricultura e Educação Ambiental
Rio - As obras para a maior horta urbana do mundo iniciaram no Parque Madureira, na Zona Norte do Rio, na manhã deste sábado (6). O local para cultivo vai contar com 3 quilômetros de extensão e ficará ao longo da faixa de servidão da Light
O projeto também prevê um Pólo de Agricultura e Educação Ambiental, que contará com um Mercado Produtor e um Centro de Educação Ambiental. Juntos, os equipamentos vão concentrar atividades de cultivo, produção e venda de ervas e hortaliças, além de ações socioambientais, em uma área hoje pouco aproveitada do parque.
O investimento de aproximadamente R$ 3,5 milhões é do Governo Federal, por meio do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. As obras devem durar um ano e serão executadas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura.
O espaço será preparado com serviços de limpeza e organização do terreno, seguidos da criação de canteiros distribuídos de forma planejada, voltados ao cultivo de ervas e hortaliças. A ideia é estruturar uma área produtiva que incentive a agricultura urbana e o uso sustentável do solo.
Prefeito do Rio, Eduardo Cavaliere acompanhou o começo das obras. "Nada de Nova York e nem de Paris. A maior horta urbana do mundo fica em Madureira. A gente tem muito orgulho de dizer que vai transformar 3 quilômetros de terra em áreas agricultáveis com pessoas daqui da Serrinha, de Honório Gurgel, de Madureira e de diferentes comunidades que vão fazer parte desse projeto", disse ele.
Mercado Produtor e um Centro de Educação Ambiental
Na sequência, o plano prevê a construção do Mercado Produtor, com cerca de 748 metros quadrados. O equipamento será um galpão amplo e aberto, com 54 boxes destinados à venda direta de ervas, hortaliças e outros produtos cultivados pelos produtores, além de contar com sanitários, área administrativa e depósito. A estrutura do Mercado fortalecerá a conexão entre quem produz e quem consome.
Outro destaque é a implantação do Centro de Educação Ambiental, com aproximadamente 335 metros quadrados. O equipamento será voltado à troca de conhecimento e à conscientização sobre práticas sustentáveis, com espaço para exposições, auditório e duas salas de aula. No local também poderão ser realizadas atividades educativas, oficinas e eventos.
Um olhar sobre o Rio
Washington é aqui?
No ambiente político polarizado do Brasil, as decisões tomadas pelo governo Trump repercutem por aqui e se transformam em bandeira para a campanha eleitoral
Rio de Janeiro
Plantio de mudas nativas reúne voluntários na Praia de Ipanema
Evento marcou o Dia Mundial do Meio Ambiente
Rio de Janeiro
Mulher assassinada a facadas é sepultada em São Gonçalo
Ex-companheiro de Fernanda Lima Martins Freitas Guedes foi preso em flagrante por feminicídio
Rio de Janeiro
MP recorre para reverter decisão que permitiu perdão judicial a Monique Medeiros
Promotor considera que houve uma irregularidade na votação provocada por uma pergunta feita aos jurados
Rio de Janeiro
Jovem é encontrado morto com sinais de espancamento em Cascadura
Vítima, no entanto, não teve a identidade revelada
Rio de Janeiro
Grupo faz manobras arriscadas com carros esportivos na Barra da Tijuca
De acordo com a Guarda Municipal, foram aplicadas sete multas de trânsito
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.