Lucélia Domingos Isidoro, de 44 anos, morreu ao ser baleada no bairro Parque Marilândia - Reprodução / Redes sociais

Lucélia Domingos Isidoro, de 44 anos, morreu ao ser baleada no bairro Parque MarilândiaReprodução / Redes sociais

Publicado 05/06/2026 11:24 | Atualizado 05/06/2026 14:27

Rio - Uma mulher foi morta a tiros em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, na noite desta quinta-feira (4). A Polícia Civil busca pelo ex-marido de Lucélia Domingos Isidro, de 44 anos, apontado como o principal suspeito do crime.

A mulher estava chegando em casa, no bairro Parque Marilândia, no momento em que foi atingida pelas costas. Lucélia chegou a ser encaminhada ao Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Saracuruna, mas não resistiu aos ferimentos.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). Os agentes seguem na busca pelo ex-companheiro de Lucélia, com quem ela teve duas filhas.