Lucélia Domingos Isidoro, de 44 anos, morreu ao ser baleada no bairro Parque MarilândiaReprodução / Redes sociais
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