Iniciativa busca aumentar doações nas férias, período em que as coletas costumam ser baixas - Reprodução

Iniciativa busca aumentar doações nas férias, período em que as coletas costumam ser baixasReprodução

Publicado 05/06/2026 09:40

Rio – No mês dedicado à conscientização sobre a doação de sangue, o Hemorio iniciou nesta sexta-feira (5) uma parceria de coleta externa em hospitais estaduais, reforçando a campanha Junho Vermelho. A ação busca aumentar os estoques para o período de férias, quando o número de doadores costuma cair. O ato leva poucos minutos e pode salvar até quatro vidas.

O lançamento da iniciativa foi no Rio Imagem, no Centro. Já nesta terça-feira (9), o voluntário pode procurar o Instituto Estadual de Cardiologia Aloysio de Castro, no Humaitá, na Zona Sul. No sábado (13), haverá coleta no Hospital Estadual da Criança, em Vila Valqueire, na Zona Sudoeste. E na Zona Norte, o voluntário deve se dirigir ao Carlos Chagas, em Marechal Hermes, no dia 29.

Quem reside na Baixada poderá doar no Hospital Estadual da Mulher Heloneida Studart, em São João de Meriti, no próximo dia 19; no Hospital da Mãe, em Mesquita, no dia 23; e no Rio Imagem de Nova Iguaçu, em 24 de junho.



Na Região Metropolitana, o Hospital Estadual Azevedo Lima, em Niterói, receberá as doações no dia 22.



Para doar sangue é preciso apresentar documento oficial com foto, ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 anos devem estar acompanhados por um responsável), pesar mais de 50 kg e estar em boas condições de saúde. Não é necessário estar em jejum.

Endereços e serviços

Centro

Rio Imagem Centro

Endereço: Rua do Resende, 128



Zona Sul

Instituto Estadual de Cardiologia Aloysio de Castro

Endereço: Rua David Campista, 326, Humaitá



Zona Sudoeste

Hospital Estadual da Criança

Endereço: Rua Luiz Beltrão, 147, Vila Valqueire



Zona Norte

Hospital Estadual Carlos Chagas

Endereço: Avenida General Osvaldo Cordeiro de Farias, 466, Marechal Hermes



Baixada Fluminense

Hospital Estadual da Mulher Heloneida Studart

Endereço: Avenida Automóvel Clube, 3.274, Jardim José Bonifácio, São João de Meriti



Hospital Estadual da Mãe

Endereço: Rua Parrás, 76, Centro, Mesquita



Rio Imagem Baixada

Endereço: Avenida Governador Roberto Silveira, 1.367, Centro, Nova Iguaçu



Região Metropolitana

Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL)

Endereço: Rua Teixeira de Freitas, 30, Fonseca, Niterói