Rio – No mês dedicado à conscientização sobre a doação de sangue, o Hemorio iniciou nesta sexta-feira (5) uma parceria de coleta externa em hospitais estaduais, reforçando a campanha Junho Vermelho. A ação busca aumentar os estoques para o período de férias, quando o número de doadores costuma cair. O ato leva poucos minutos e pode salvar até quatro vidas.
O lançamento da iniciativa foi no Rio Imagem, no Centro. Já nesta terça-feira (9), o voluntário pode procurar o Instituto Estadual de Cardiologia Aloysio de Castro, no Humaitá, na Zona Sul. No sábado (13), haverá coleta no Hospital Estadual da Criança, em Vila Valqueire, na Zona Sudoeste. E na Zona Norte, o voluntário deve se dirigir ao Carlos Chagas, em Marechal Hermes, no dia 29.
Quem reside na Baixada poderá doar no Hospital Estadual da Mulher Heloneida Studart, em São João de Meriti, no próximo dia 19; no Hospital da Mãe, em Mesquita, no dia 23; e no Rio Imagem de Nova Iguaçu, em 24 de junho.
Na Região Metropolitana, o Hospital Estadual Azevedo Lima, em Niterói, receberá as doações no dia 22.
Para doar sangue é preciso apresentar documento oficial com foto, ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 anos devem estar acompanhados por um responsável), pesar mais de 50 kg e estar em boas condições de saúde. Não é necessário estar em jejum.
Endereços e serviços
Centro Rio Imagem Centro Endereço: Rua do Resende, 128
Zona Sul Instituto Estadual de Cardiologia Aloysio de Castro Endereço: Rua David Campista, 326, Humaitá
Zona Sudoeste Hospital Estadual da Criança Endereço: Rua Luiz Beltrão, 147, Vila Valqueire
Zona Norte Hospital Estadual Carlos Chagas Endereço: Avenida General Osvaldo Cordeiro de Farias, 466, Marechal Hermes
Baixada Fluminense Hospital Estadual da Mulher Heloneida Studart Endereço: Avenida Automóvel Clube, 3.274, Jardim José Bonifácio, São João de Meriti
Hospital Estadual da Mãe Endereço: Rua Parrás, 76, Centro, Mesquita
Rio Imagem Baixada Endereço: Avenida Governador Roberto Silveira, 1.367, Centro, Nova Iguaçu
Região Metropolitana Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL) Endereço: Rua Teixeira de Freitas, 30, Fonseca, Niterói
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