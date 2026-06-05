Osvaldo da Veiga, mais conhecido como Dinho da Portela, morreu aos 89 anos no Rio - Divulgação / Portela

Osvaldo da Veiga, mais conhecido como Dinho da Portela, morreu aos 89 anos no RioDivulgação / Portela

Publicado 05/06/2026 14:59 | Atualizado 05/06/2026 15:11

Rio - Osvaldo da Veiga, o Dinho da Portela, morreu aos 89 anos no Rio, nesta sexta-feira (5). A causa do falecimento, no entanto, não foi revelada. O anúncio foi realizado através do Instagram da escola de samba, que lamentou a perda.

"Dinho deixa uma trajetória marcada pela amizade, pelo respeito e pelo amor à Majestade do Samba. Em nome do presidente Jr. Escafura e de toda a diretoria da Portela, enviamos nosso carinho, solidariedade e sinceros sentimentos aos amigos e familiares. Descanse em paz, Dinho", disse a nota.

Ele era integrante da Galeria da Velha Guarda da Portela há quase 40 anos. Além disso, atuou como Diretor Comercial da Velha Guarda e, em novembro de 2025, foi eleito vice-presidente da GVG. De acordo com a agremiação, ele exercia a função "com orgulho e dedicação".