Sistema Imunana-Laranjal sofre com falta de energia nesta sexta-feira (5)Divulgação / Cedae
Em nota, a Águas do Rio, responsável pela distribuição nessas localidades, informou que a previsão é de que o fornecimento seja totalmente normalizado até este sábado (6). Até lá, a concessionária orienta os clientes a utilizarem a água armazenada em cisternas e caixas-d’água apenas para atividades essenciais, adiando tarefas que demandem maior consumo.
Apesar do curto período de interrupção, a Cedae explicou que o religamento do sistema acontece de forma gradual. De acordo com a companhia, são necessárias aproximadamente duas horas e meia para que a produção de água atinja novamente 100% da capacidade operacional.
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