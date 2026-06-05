Sistema Imunana-Laranjal sofre com falta de energia nesta sexta-feira (5) - Divulgação / Cedae

Sistema Imunana-Laranjal sofre com falta de energia nesta sexta-feira (5)Divulgação / Cedae

Publicado 05/06/2026 14:49

Rio - O Sistema Imunana-Laranjal teve a operação interrompida por cerca de 30 minutos no fim da manhã desta sexta-feira (5) devido à falta de energia elétrica na Estação de Tratamento de Água (ETA). Segundo a Cedae, a ocorrência foi causada por uma obra realizada pela Prefeitura de São Gonçalo em frente à unidade.

Por causa da paralisação, moradores de São Gonçalo, Itaboraí, da Ilha de Paquetá, na capital, e dos distritos de Inoã e Itaipuaçu, em Maricá, poderão enfrentar intermitências no abastecimento de água ao longo desta sexta-feira.



Em nota, a Águas do Rio, responsável pela distribuição nessas localidades, informou que a previsão é de que o fornecimento seja totalmente normalizado até este sábado (6). Até lá, a concessionária orienta os clientes a utilizarem a água armazenada em cisternas e caixas-d’água apenas para atividades essenciais, adiando tarefas que demandem maior consumo.



Apesar do curto período de interrupção, a Cedae explicou que o religamento do sistema acontece de forma gradual. De acordo com a companhia, são necessárias aproximadamente duas horas e meia para que a produção de água atinja novamente 100% da capacidade operacional.



