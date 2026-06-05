Sebastião Rogério Ventura Costa ao lado da ex-companheira Lucélia Domingos IsidroReprodução/Redes sociais
Segundo a Polícia Civil, Sebastião é apontado como autor do feminicídio, que teria sido praticado na frente dos dois filhos do casal. Após se apresentar à polícia, ele foi autuado em flagrante pelo crime.
Lucélia deixa duas filhas, fruto do relacionamento com Sebastião. Uma delas é autista e a outra, de 15 anos, encontra-se acamada.
Ao DIA, uma amiga próxima da vítima relatou que o crime teria sido motivado pela não aceitação do fim do relacionamento por parte do ex-marido. Ainda segundo ela, Sebastião não possuía histórico de agressões.
Na noite de quarta-feira (4), outra mulher foi vítima de feminicídio no estado do Rio. O crime aconteceu em São Gonçalo, na Região Metropolitana. Fernanda Lima Martins Freitas Guedes foi assassinada dentro do próprio apartamento pelo ex-companheiro, André Lessa Horinouchi.
André foi preso em flagrante e responderá por feminicídio. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG).
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