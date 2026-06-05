Sebastião Rogério Ventura Costa ao lado da ex-companheira Lucélia Domingos Isidro - Reprodução/Redes sociais

Sebastião Rogério Ventura Costa ao lado da ex-companheira Lucélia Domingos IsidroReprodução/Redes sociais

Publicado 05/06/2026 17:54

Rio - O homem apontado como responsável por matar Lucélia Domingos Isidro, de 44 anos , em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, se entregou à polícia no início da tarde desta sexta-feira (5). Sebastião Rogério Ventura Costa, ex-marido da vítima, se apresentou na Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Belford Roxo acompanhado de advogados.

De acordo com as investigações, Lucélia chegava em casa, no bairro Parque Marilândia, na noite de quinta-feira (4), quando foi atacada pelas costas. Ela foi socorrida e encaminhada ao Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Saracuruna, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.



Segundo a Polícia Civil, Sebastião é apontado como autor do feminicídio, que teria sido praticado na frente dos dois filhos do casal. Após se apresentar à polícia, ele foi autuado em flagrante pelo crime.



Lucélia deixa duas filhas, fruto do relacionamento com Sebastião. Uma delas é autista e a outra, de 15 anos, encontra-se acamada.



Ao DIA, uma amiga próxima da vítima relatou que o crime teria sido motivado pela não aceitação do fim do relacionamento por parte do ex-marido. Ainda segundo ela, Sebastião não possuía histórico de agressões.

O corpo de Lucélia será sepultado neste sábado (6), no Cemitério Tanque do Anil, às 13h30. O velório terá início às 12h30.