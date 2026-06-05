Policiais da 62ª DP (Imbariê) desarticularam um desmanche clandestino de veículos - Divulgação/Polícia Civil

Policiais da 62ª DP (Imbariê) desarticularam um desmanche clandestino de veículos Divulgação/Polícia Civil

Publicado 05/06/2026 21:29

Rio - Policiais da 62ª DP (Imbariê) desarticularam, nesta sexta-feira (5), um desmanche clandestino de veículos em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Na ação, oito pessoas apontadas como integrantes de uma facção criminosa acabaram presos. Essa foi mais uma etapa da Operação Torniquete e contou com o apoio de uma força-tarefa formada por outras delegacias da região.

As investigações tiveram início a partir da apuração de roubos de veículos. Com base no cruzamento de informações e em levantamentos de inteligência, os agentes identificaram o estabelecimento clandestino utilizado para recepção, armazenamento e desmontagem dos carros roubados. No local, foram encontradas duas vans roubadas em processo de desmanche, uma cabine de caminhão, diversos chassis e peças automotivas, além de grande quantidade de uniformes usados em crimes anteriores.



A operação também contou com o apoio de policiais do Programa Segurança Presente.



A Operação Torniquete tem como objetivo reprimir os crimes de roubo, furto e receptação de cargas e veículos, delitos que financiam as atividades de facções criminosas, alimentam disputas territoriais e sustentam suas estruturas operacionais.



