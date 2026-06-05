Vacina contra gripe tem baixa procura no Rio - Érica Martin / Arquivo O DIA

Vacina contra gripe tem baixa procura no RioÉrica Martin / Arquivo O DIA

Publicado 05/06/2026 20:17

Rio - A campanha de vacinação contra a gripe (influenza), iniciada em março deste ano, teve uma baixa procura em várias regiões da capital fluminense. De acordo com o painel do Observatório Epidemiológico (EpiRio), atualizado nesta sexta-feira (5), foram aplicadas 1.361.484 doses até o momento.

Desse total, apenas 37,30% das vacinas foram destinadas aos grupos prioritários, compostos por crianças (de 6 meses a 5 anos), gestantes e idosos (com 60 anos ou mais). A meta, no entanto, é 90%.

As áreas que tiveram menos procura foram o Centro, Tijuca (Zona Norte) e Santa Cruz (Zona Oeste), com, respectivamente, 103.880, 105.322 e 75.180 doses aplicadas. Barra da Tijuca/Jacarepaguá, na Zona Sudoeste, está no topo, com 177,456 imunizações.

A vacina é a forma mais eficaz de reduzir as chances de internação e morte decorrentes das complicações causadas pelo vírus da gripe. No ano passado, 2.225.749 pessoas foram vacinadas.

Onde se imunizar?

As imunizações ocorrem em clínicas da família e centros municipais de saúde, além das três unidades do Super Centro Carioca de Vacinação. Elas estão localizadas em Botafogo, Zona Sul; no ParkShopping, em Campo Grande, Zona Oeste; e no Shopping Nova América, Zona Norte.

O primeiro funciona de domingo a domingo, das 8h às 22h. Já os dois últimos têm funcionamento de domingo a domingo, de acordo com o horário dos centros comerciais.

Influenza

A influenza é uma infecção respiratória aguda causada principalmente pelos vírus dos tipos A e B. Em 2025, a cidade do Rio registrou 1.036 casos de síndrome respiratória aguda grave (SRAG) provocados por influenza, com 144 óbitos.