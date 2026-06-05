Material apreendido na clínica e casa do falso médico foi levado para a 14ª DP (Leblon)Érica Martin/Agência O Dia
"Tivemos notícia de duas vítimas, uma delas acabou falecendo há um mês e a outra encontra-se até o presente momento em estado grave no Hospital Miguel Couto, tendo que realizar uma histerectomia. Ela tirou todo o aparelho reprodutivo. A partir das informações, iniciamos as investigações", explicou a O DIA a delegada Cristiane Uchôa, da 14ª DP (Leblon).
O cumprimento dos mandados de busca e apreensão aconteceram na clínica em que atendia, na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste, e na casa de José. A Polícia Civil recolheu diversos instrumentos usados nos procedimentos, celulares, cartões de crédito e dinheiro, além de munições de revólver calibre 380.
A delegada classificou a clínica como "insalubre" e revelou que diversos medicamentos fora da validade foram encontrados no local. Segundo as investigações, ele chegava a usar papel toalha durante os procedimentos.
José Luiz possui outras passagens pela polícia pelo mesmo crime. De acordo com a delegada, as investigações continuarão para apurar se há mais pessoas envolvidas no esquema. Caso haja mais vítimas de José Luiz, a Polícia Civil pede para que prestem depoimento.
"A Polícia Civil busca conscientizar as mulheres de que a prática do aborto é criminosa. Entretanto, a gente busca ter mais vítimas vindo aqui e colaborando com as investigações. O sigilo vai ser mantido e vamos fazer de tudo para que essa possível vítima, colaborando com as investigações, não venha a ser gravemente punida", afirmou.
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