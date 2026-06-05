André Lessa Horinouchi está preso por feminicídio contra a ex-companheira em São Gonçalo - Reprodução/Redes sociais

André Lessa Horinouchi está preso por feminicídio contra a ex-companheira em São GonçaloReprodução/Redes sociais

Publicado 05/06/2026 17:12 | Atualizado 05/06/2026 17:30

O DIA, André também permaneceu próximo ao corpo até a chegada dos policiais militares. Rio - Familiares e amigos de Fernanda Lima Martins Freitas Guedes se revoltaram com a frieza demonstrada pelo ex-companheiro dela, André Lessa Horinouchi, apontado como autor do feminicídio. Preso em flagrante na noite de quarta-feira (4), ele teria cometido o crime, fotografado a vítima já sem vida e enviado as imagens para a ex-esposa dele em tom de ameaça. Segundo relatos obtidos por, André também permaneceu próximo ao corpo até a chegada dos policiais militares.

Fernanda Lima Martins Freitas Guedes foi morta dentro de casa Reprodução / Redes Sociais



O suspeito foi detido por agentes do 7º BPM (São Gonçalo) e permanece preso por feminicídio. No local do crime, os policiais encontraram a faca usada para desferir diversos golpes contra a vítima.



Em protesto contra mais um caso de feminicídio em São Gonçalo, o Fórum Popular de Mulheres de São Gonçalo convocou um ato para a próxima segunda-feira (9), em frente à Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG). O objetivo é cobrar justiça e evitar que o caso fique impune.



"É inaceitável. A dor de perder mais uma mulher para o feminicídio precisa ser transformada em força e mobilização. A gente não pode tratar isso como rotina. Não existe justificativa para nos matar", afirmou uma representante do coletivo.



O corpo de Fernanda será sepultado neste sábado (7), às 12h30, no Cemitério Municipal de São Gonçalo. O velório está previsto para começar às 10h30, na Capela Nova São Gonçalo.



André Lessa Horinouchi responderá pelo crime de feminicídio. De acordo com a Polícia Civil, o caso já foi encaminhado à Justiça do Rio. O suspeito foi detido por agentes do 7º BPM (São Gonçalo) e permanece preso por feminicídio. No local do crime, os policiais encontraram a faca usada para desferir diversos golpes contra a vítima.Em protesto contra mais um caso de feminicídio em São Gonçalo, o Fórum Popular de Mulheres de São Gonçalo convocou um ato para a próxima segunda-feira (9), em frente à Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG). O objetivo é cobrar justiça e evitar que o caso fique impune."É inaceitável. A dor de perder mais uma mulher para o feminicídio precisa ser transformada em força e mobilização. A gente não pode tratar isso como rotina. Não existe justificativa para nos matar", afirmou uma representante do coletivo.O corpo de Fernanda será sepultado neste sábado (7), às 12h30, no Cemitério Municipal de São Gonçalo. O velório está previsto para começar às 10h30, na Capela Nova São Gonçalo.André Lessa Horinouchi responderá pelo crime de feminicídio. De acordo com a Polícia Civil, o caso já foi encaminhado à Justiça do Rio.