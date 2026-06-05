André Lessa Horinouchi está preso por feminicídio contra a ex-companheira em São GonçaloReprodução/Redes sociais
O suspeito foi detido por agentes do 7º BPM (São Gonçalo) e permanece preso por feminicídio. No local do crime, os policiais encontraram a faca usada para desferir diversos golpes contra a vítima.
Em protesto contra mais um caso de feminicídio em São Gonçalo, o Fórum Popular de Mulheres de São Gonçalo convocou um ato para a próxima segunda-feira (9), em frente à Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG). O objetivo é cobrar justiça e evitar que o caso fique impune.
"É inaceitável. A dor de perder mais uma mulher para o feminicídio precisa ser transformada em força e mobilização. A gente não pode tratar isso como rotina. Não existe justificativa para nos matar", afirmou uma representante do coletivo.
O corpo de Fernanda será sepultado neste sábado (7), às 12h30, no Cemitério Municipal de São Gonçalo. O velório está previsto para começar às 10h30, na Capela Nova São Gonçalo.
André Lessa Horinouchi responderá pelo crime de feminicídio. De acordo com a Polícia Civil, o caso já foi encaminhado à Justiça do Rio.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.