Fernanda Lima Martins Freitas Guedes foi morta dentro de casa - Reprodução / Redes Sociais

Fernanda Lima Martins Freitas Guedes foi morta dentro de casaReprodução / Redes Sociais

Publicado 05/06/2026 14:33

Rio - Uma mulher foi assassinada a facadas, dentro de um apartamento, em São Gonçalo, na Região Metropolitana. Policiais militares prenderam o autor, que seria namorado da vítima, em flagrante.

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O crime aconteceu na última quarta-feira (3) no bairro Mutondo. Fernanda Lima Martins Freitas Guedes já estava sem vida quando agentes encontraram o corpo na residência. De acordo com relatos, o assassino fotografou o cadáver e enviou para uma ex-mulher, como forma de ameaça, logo após o crime.

Nas redes sociais, familiares lamentaram a perda. A filha de Fernanda afirmou que seguirá lutando pelo legado da mãe e por justiça.

"Quem diria que eu te perderia assim, tão cedo e tão brutalmente. Você nunca foi apenas minha mãe, mas também minha melhor amiga, aquela que sempre pude confiar para tudo. Minha mãezinha, você foi tirada de mim tão cedo, à força. Tiraram de mim o cristal mais precioso. A revolta luta frente à frente com a dor, mas o que me ampara é a força que herdei de ti. Você lutou até o fim, como guerreira, e eu prometo, da minha alma para a tua, que lutarei até o fim por ti. Lutarei pelo seu legado, pelo seu amor, pela alma e, principalmente, por justiça. Você está viva em mim. Em meus olhos, coração e alma. Nunca deixarei que seja esquecida", escreveu a jovem.



A nora também se despediu em uma postagem. "Ela adorava cantar, dançar, sorrir e foi forte até onde conseguiu. Deixou um legado, uma marca registrada que ainda consigo ver naqueles que a perderam. Não importa o nosso destino daqui pra frente, sempre me lembrarei de você, como nora e sogra, como filha e mãe e o mais importante: como amigas! Te amo minha sogrinha, serei sempre sua menina", destacou.

Anielle Franco, irmã da vereadora Marielle Franco, e ex-ministra da Igualdade Racial, deixou a solidariedade à família.

"Mais do que um crime brutal, este caso escancara uma realidade que segue tirando a vida de mulheres todos os dias no Brasil. Em 2025, o país registrou recorde de feminicídios, com cerca de quatro mulheres assassinadas por dia por razões de gênero. Os números mostram que ainda precisamos seguir atentas. É preciso prevenção, acolhimento, proteção e justiça para que mais mulheres não tenham as vidas interrompidas pela violência. Justiça por Fernanda Guedes!", compartilhou.

Fundadora do Fórum Popular de Mulheres de São Gonçalo, Graciane Volotão está marcando um ato na frente da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG), para a próxima terça-feira (9), para pedir que o caso não fique impune.

"É inaceitável. A dor de perder mais uma mulher para o feminicídio precisa ser transformada em força e mobilização. A gente não pode tratar isso como rotina. Não existe justificativa para nos matar", contou.

O assassino foi autuado em flagrante por feminicídio e o crime registrado na DHNSG. Segundo a Polícia Civil, a especializada já encaminhou o caso à Justiça do Rio.