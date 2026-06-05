Falso médico foi preso em casa, em Benfica - Divulgação / PCERJ

Falso médico foi preso em casa, em BenficaDivulgação / PCERJ

Publicado 05/06/2026 12:30

Rio - Um falso médico que fazia abortos foi preso nesta sexta-feira (5), após uma mulher morrer e outra ter ficado ferida. José Luiz Gonçalves realizava os procedimentos em uma clínica na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste do Rio. Ele foi encontrado em casa, em Benfica, na Zona Norte.

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De acordo com a Polícia Civil, o homem não é formado em Medicina e executava os abortos em condições extremamente precárias, sem equipamentos cirúrgicos e materiais básicos para atendimento de emergência. Segundo as investigações, ele chegava a usar papel toalha durante os procedimentos.



O caso é investigado pela 14ª DP (Leblon). Os agentes cumpriram mandados de busca e apreensão e apreenderam diversos materiais cirúrgicos e medicamentos na clínica. Na casa do falso médico, foram encontradas munições. José também foi autuado em flagrante por posse ilegal de munição.