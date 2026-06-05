Casal com bebê foi vítima de assalto na Linha Amarela - Reprodução

Casal com bebê foi vítima de assalto na Linha AmarelaReprodução

Publicado 05/06/2026 09:22

Rio - Uma família foi vítima de um assalto na Linha Amarela, na altura de Bonsucesso, na Zona Norte, nesta quinta-feira (4). Ao DIA, o motorista revelou os momentos de desespero que passou ao lado da mulher e do filho de apenas 1 ano e 3 meses. Os três foram deixados a pé na via expressa.



Veja vídeo:

Casal com bebê é assalto na Linha Amarela, na altura de Bonsucesso, na Zona Norte do Rio, na tarde de quinta-feira (4). As vítimas foram deixadas a pé na via expressa.



Crédito: Rede Social pic.twitter.com/z6N9kq0VjN — Jornal O Dia (@jornalodia) June 5, 2026

O caso aconteceu na parte da tarde enquanto as vítimas seguiam para uma viagem em direção à Região Serrana.



"Por volta de umas 13h15 estávamos passando pela Linha Amarela, altura da saída 9A, quando um carro na minha frente, um renegade prata, começou a frear estranhamente, na hora não entendi e não pensei que poderia ser um assalto, tentei ultrapassar ele pela direita mas quando me dei conta, já tinha outro carro me bloqueando, como eu estava na pista da esquerda, não consegui sair para lugar algum", explicou a vítima.



O motorista, que preferiu não se identificar por medo, contou que pensou em dar ré, mas foi imediatamente surpreendido pelos bandidos armados.



"Eles foram freando até que paramos, na hora do susto, tentei dar ré, mas neste momento saiu um bandido de cada carro com revólveres apontando para nós mandando sair do carro rápido sem pegar nada de dentro. Eu acho que tinha pelo menos três bandidos em cada carro", relatou.

Segundo o condutor, a mulher foi muito rápida em conseguir tirar o filho do casal que estava preso na cadeirinha. Além do carro, os bandidos levaram aliança, celulares e malas de viagem.



"Assim que saímos do carro, o bandido do carro da frente pediu minha aliança, que tive muita dificuldade de tirar, nessa hora bate um desespero com medo do pior mas consegui retirar e entregar pra ele", narrou.



Ao serem abandonados na via, a família foi acolhida por um casal que passava pela região. "Ficamos a pé na Linha Amarela quando um casal abençoado nos ofereceu uma carona para qualquer lugar que a gente quisesse, eles estavam indo curtir o dia em Niterói e mudaram todo seu trajeto pra nos levar para casa na Barra", disse.



O motorista revelou ainda que a mulher, gaúcha e moradora do Rio há 15 anos, pensa em deixar a cidade após o assalto. "É a segunda vez que ela é assaltada. Agora ela quer se mudar da cidade pra gente ir morar no Rio Grande do Sul", acrescentou.

De acorco com a Polícia Militar, o comando do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) não foi acionado para o fato relatado. No entanto, ressaltou que unidade mantém patrulhamento preventivo na Linha Amarela, visando a redução dos índices de roubos de veículos e cargas.



"Como resultado destes esforços das equipes do BPVE, no período de janeiro a maio de 2026, foram efetuadas 32 prisões, dentre as quais dois menores apreendidos, bem como a recuperação de 12 veículos, sendo sete motocicletas, quatro veículos de passeio e um caminhão, reforçando a efetividade das ações operacionais desenvolvidas pela Unidade", afirmou em comunicado.



A Corporação reforçou também a importância do envio de informações ao Disque Denúncia (21) 2253-1177 e destacou que em situações emergenciais, o acionamento deve ser feito pela Central 190 ou pelo App 190.

Procurada, a Polícia Civil informou que caso foi registrado na 16ª DP (Barra da Tijuca) e será encaminhado à 21ª DP (Bonsucesso), que dará prosseguimento nas investigações. Diligências estão em andamento para apurar a autoria do crime e esclarecer os fatos.