Mais de 9 mil corredores participaram da prova de 5 km da Maratona do Rio na quinta-feira - Divulgação / Maratona do Rio

Mais de 9 mil corredores participaram da prova de 5 km da Maratona do Rio na quinta-feiraDivulgação / Maratona do Rio

Publicado 05/06/2026 09:27

Rio - Considerado o maior festival de corrida de rua da América Latina, a Maratona do Rio deve bater o recorde de participantes em sua 24ª edição. Até domingo (7), cerca de 70 mil inscritos participam dos percursos de 5 km, 10 km, 21 km e 42 km que passam entre as zonas Sudoeste, Sul e Centro da capital fluminense. Os dados apontam um crescimento de 23% no número de corredores em relação ao evento do ano passado.

A organização do indica que 75% dos atletas são de fora do município do Rio. Entre esses participantes, os estados com maior número de inscritos são São Paulo, Minas Gerais, Ceará, Distrito Federal e Pernambuco. A edição ainda conta com 1.124 estrangeiros.

"Os números demonstram uma curva de crescimento nos últimos anos, com um forte percentual de atletas de fora do Rio de Janeiro. A presença de brasileiros de outras cidades já reforça a pluralidade e o caráter cosmopolita no evento, mas a participação por parte de estrangeiros é a confirmação de que o município se consolidou como um dos principais destinos no mapa mundial de esportes e bem-estar. A Maratona do Rio é muito importante para isso", explica o secretário municipal de Esportes Bruno Ramos.

Na prova principal, atletas de elite nacionais e internacionais competem pela premiação de R$ 300 mil para o primeiro colocado. Entre a segunda e a oitava posição, os participantes recebem entre R$ 125 mil e R$ 10 mil. Somando o valor das provas masculina e feminina, o total de premiações chega a R$ 1,35 milhão, recorde da América Latina.

Os atuais campeões masculino, o queniano Joshua Kipkemboi Kogo, e feminino, a etíope Zinash Debebe, disputam pelo bicampeonato no percurso de 42 Km. A largada acontece às 5h30 de domingo (7) na Praia da Reserva, na Barra da Tijuca, e a chegada é no Aterro do Flamengo, na Zona Sul, próximo ao Monumento dos Pracinhas.

Em previsões para os setores de turismo, hotelaria, gastronomia, transporte, comércio e serviços, a Prefeitura do Rio estima um impacto econômico de R$ 587 milhões para a cidade. Além das provas, a 24ª edição da Maratona do Rio conta com atrações musicais e culturais durante todo o feriadão de Corpus Christi.

Nesta quinta-feira, mais de 9 mil entusiastas participaram da corrida de 5 km. O evento, que começou às 17h, aconteceu no Aterro do Flamengo, entre o Posto 3 e o Monumento dos Pracinhas.

Inscritos por prova

- 5 km, na quinta-feira (4): 9.819 inscritos (59% feminino e 41% masculino);

- 10 km, na sexta-feira (5): 13.594 inscritos (59% feminino e 41% masculino);

- 21 km, no sábado (6): 25.555 inscritos (54% feminino e 46% masculino);

- 42 km, no domingo (7): 17.708 inscritos (28% feminino e 72% masculino).

Esquema especial de trânsito

A Maratona do Rio conta com uma operação de trânsito especial para garantir a segurança das equipes técnicas e dos atletas. O evento passa por importantes vias do Centro, Zona Sul e Zona Sudoeste da cidade.

Para viabilizar a realização das provas, são necessárias interdições ao tráfego de veículos, bloqueios operacionais e proibição de estacionamento em diversas vias da cidade, de acordo com a programação de cada corrida. As restrições de estacionamento são implantadas nas áreas de largada e chegada, além de trechos ao longo dos percursos, conforme a sinalização instalada previamente nos locais.

Interdições

Sexta-feira



O Aterro do Flamengo, já interditado, permanece fechado até as 11h. Também há interdições na Enseada de Botafogo e na Avenida das Nações Unidas, com bloqueio no sentido Centro entre 0h e 10h, e no sentido Copacabana, interdição das 2h às 5h.

Sábado



Na Avenida Delfim Moreira, no Leblon, a pista junto à orla fecha das 22h de sexta-feira às 11h de sábado. Já a pista junto às edificações, da 1h às 11h.



Ambas as pistas da Avenida Vieira Souto, em Ipanema, fecham das 2h às 9h.



A Enseada de Botafogo, na Avenida das Nações Unidas, fica interditada das 2h às 11h.



Já no Aterro do Flamengo, a interdição acontece da meia-noite de sábado até 18h de domingo.

Domingo



A Praia da Reserva, na Barra da Tijuca, fica interditada das 22h de sábado às 10h de domingo.



Já a Avenida Lúcio Costa, na pista junto à praia, a interdição acontece das 1h às 10h.



A Avenida Prefeito Mendes de Moraes, em São Conrado, fecha das 1h às 11h, assim como a Avenida Niemeyer, que liga o bairro ao Leblon.



Avenida Delfim Moreira/ Avenida Vieira Souto / Avenida Atlântica



As pistas junto às orlas do Leblon, Ipanema e Copacabana fecham das 1h às 18h, quando se encerra o horário da área de lazer.



Já a Enseada de Botafogo, na Avenida das Nações Unidas, fica interditada da 1h às 13h.