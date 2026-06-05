Daniel Ferreira B. das Chagas - Divulgação / Disque Denúncia

Daniel Ferreira B. das ChagasDivulgação / Disque Denúncia

Publicado 05/06/2026 11:02

Rio - Um homem que matou o companheiro de uma ex-namorada a tiros na comunidade do Guarabu, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio, foi preso na comunidade Roquette Pinto, em Ramos. Daniel Ferreira Barbosa das Chagas, vulgo “Dani Dani”, de 42 anos, efetuou diversos disparos contra Danilo de Oliveira da Silva, em 2021.

Daniel não ofereceu resistência no momento da prisão, na última quarta-feira (3). Agentes da Subsecretaria de Inteligência da Polícia Militar (SSI/PMERJ), em ação com o Comando de Operações Especiais (COE), 18ª DP (Praça da Bandeira) e DC-Polinter, chegaram ao local em que o criminoso estava escondido após informações do Disque Denúncia.

Segundo testemunhas, Daniel disparou contra o abdômen de Danilo com um fuzil, mas a arma teria falhado. Foi quando ele sacou uma pistola e atirou três vezes na cabeça da vítima. O crime aconteceu no meio da rua, em 24 de julho de 2021.

Anteriormente, “Dani Dani” já teria ameaçado Danilo de morte devido ao relacionamento dele com uma ex-namorada do criminoso. Após o assassinato, ele fugiu da comunidade para evitar a cadeia.

De acordo com relatos, ele era conhecido por praticar roubos na região. “Dani Dani” possui também diversas passagens pelo sistema prisional entre os anos de 2006 a 2026, por tráfico de drogas. Em 2014, ele fugiu do presídio. Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão expedido pela 2ª Vara Criminal da Capital, pelo crime de Homicídio Qualificado.