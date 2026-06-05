Fumaça chamou a atenção dos moradores; não houve feridos - Reprodução / Redes sociais

Fumaça chamou a atenção dos moradores; não houve feridosReprodução / Redes sociais

Publicado 05/06/2026 12:49 | Atualizado 05/06/2026 13:17

Rio – Um ônibus da linha 779 pegou fogo na manhã desta sexta-feira (5), em Madureira, Zona Norte, próximo ao terminal BRT Paulo da Portela. Bombeiros do quartel de Campinho já apagaram as chamas, que assustaram os moradores pela altura e dimensão. Não houve feridos.

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Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver o fogo se alastrando pelo coletivo e a fumaça subindo rapidamente. O veículo ficou destruído.

Confira:

Ônibus pega fogo próximo ao BRT Paulo da Portela, em Madureira.



Crédito: Reprodução/ Redes sociais pic.twitter.com/LIcg7hnFCO — Jornal O Dia (@jornalodia) June 5, 2026

De acordo com o Corpo de Bombeiros, os agentes se dirigiram à Rua Padre Manso às 10h43 e extinguiram a fumaça em menos de 10 minutos. Ainda não se sabe quantos passageiros eram transportados, o estado de saúde deles e do motorista.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, os agentes se dirigiram à Rua Padre Manso às 10h43 e extinguiram a fumaça em menos de 10 minutos. Ainda não se sabe quantos passageiros eram transportados, o estado de saúde deles e do motorista.

Em nota, a Rio Ônibus informou que o motivo do incêndio foi uma pane elétrica. "O veículo será periciado para identificar a origem do problema", conclui o texto.



