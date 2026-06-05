Rio – Um ônibus da linha 779 pegou fogo na manhã desta sexta-feira (5), em Madureira, Zona Norte, próximo ao terminal BRT Paulo da Portela. Bombeiros do quartel de Campinho já apagaram as chamas, que assustaram os moradores pela altura e dimensão. Não houve feridos.
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Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver o fogo se alastrando pelo coletivo e a fumaça subindo rapidamente. O veículo ficou destruído.
Confira:
Ônibus pega fogo próximo ao BRT Paulo da Portela, em Madureira.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, os agentes se dirigiram à Rua Padre Manso às 10h43 e extinguiram a fumaça em menos de 10 minutos. Ainda não se sabe quantos passageiros eram transportados, o estado de saúde deles e do motorista.
Em nota, a Rio Ônibus informou que o motivo do incêndio foi uma pane elétrica. "O veículo será periciado para identificar a origem do problema", conclui o texto.
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