Engavetamento ocorreu na altura de Sulacap - Reprodução/ Redes sociais

Engavetamento ocorreu na altura de Sulacap Reprodução/ Redes sociais

Publicado 06/06/2026 13:49

Um acidente provocou um engavetamento entre quatro veículos na manhã deste sábado (6) na Transolímpica, altura de Sulacap, Zona Oeste do Rio.



De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), a ocorrência foi registrada por volta das 9h50, na altura da estação BRT Colônia, no sentido Recreio dos Bandeirantes.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram que os veículos ficaram bastante danificados com o impacto.

Até o momento, porém, não há informações sobre feridos nem sobre as circunstâncias que levaram à batida.



Equipes do Samu chegaram a ser acionadas, mas o atendimento ficou a cargo da concessionária ViaRio que administra a via expressa, segundo informou a Secretaria Estadual de Saúde.

Ainda de acordo com o COR, a calha exclusiva do BRT foi liberada no inicio da tarde.