Alto da Boa Vista registrou a menor temperatura do ano durante a madrugada - Pedro Ivo / Arquivo Agência O Dia

Publicado 20/04/2024 09:56

Rio - Durante a madrugada deste sábado (20), a cidade do Rio registrou a menor temperatura do ano. Segundo o sistema Alerta Rio, às 04h55, os termômetros marcaram 15,7°C na região do Alto da Boa Vista, na Zona Norte, superando o recorde anterior dos 16,9ºC, atingidos na manhã de quinta-feira (18)

Apesar do frio, a previsão indica que não haverá chuva durante o feriadão. Neste sábado (20), a atuação de um sistema de alta pressão influencia no tempo, que tende a ter uma temperatura estável. Com céu claro a parcialmente nublado e ventos fracos a moderados, a expectativa é de que a máxima alcance os 29°C e a mínima chegue aos 16°C.

Já no domingo (21), o feriado de Tiradentes deve ser marcado por céu limpo e ventos fracos a moderados. Sem expectativa de chuva, a previsão é de temperatura máxima de 31°C e mínima de 16°C.

Na segunda-feira (22) o clima será similar ao dia anterior, com um leve aumento no calor. A previsão é de céu aberto, com expectativa de termômetros marcando entre 17°C e 33°C.

O feriado de São Jorge, na terça-feira (23), deve ser o dia mais quente, com máxima prevista de 35°C e mínima de 20°C. O céu, no entanto, terá aumento de nebulosidade e o tempo ficará parcialmente nublado, mas ainda sem indicativo de chuva.

Na quarta-feira (24) a previsão é de tempo ainda mais fechado. Apesar disso, ainda não deverá chover. Já a temperatura deve variar entre 21°C e 33°C.