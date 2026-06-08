PRF abordou o carro com os produtos na BR-116, em Piraí - Divulgação

PRF abordou o carro com os produtos na BR-116, em PiraíDivulgação

Publicado 08/06/2026 12:59

Rio - Um homem, de 52 anos, foi preso, neste domingo (7), transportando medicamentos, eletrônicos e cosméticos contrabandeados, na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), altura de Piraí, no Sul Fluminense. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), toda a apreensão é estimada em cerca de R$ 1,8 milhão.

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Agentes da PRF abordaram, por volta das 16h, um carro, modelo Volkswagen Virtus com placa de Curitiba, capital do Paraná, na pista sentido Rio. No veículo, estavam o motorista e uma mulher, de 42 anos.

Questionado sobre o que transportava, o homem disse que carregava canetas emagrecedoras. Após abrir o porta-malas, os policiais também encontraram bolsas contendo medicamentos, anabolizantes e aparelhos eletrônicos.

De acordo com a corporação, o motorista informou aos agentes que um homem o contatou, no sábado (6), pediu para ele coletar os produtos em São Paulo e entregar a uma pessoa em um posto de combustível em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

O condutor informou que não teve qualquer valor previamente ajustado para o transporte da carga. Ele só receberia informações da quantia depois da entrega.

A mercadoria e o condutor foram encaminhados à 94ª DP (Piraí). A passageira foi liberada.

Segundo a PRF, o valor estimado da apreensão é R$ 1,8 milhões, sendo R$ 236 mil em anabolizantes, R$ 1,3 milhão em emagrecedores, R$ 254 mil em eletrônicos e R$ 7,5 mil em cosméticos.



