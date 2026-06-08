Civitas é a central carioca de apoio à segurança pública - Divulgação / Prefeitura do Rio

Civitas é a central carioca de apoio à segurança públicaDivulgação / Prefeitura do Rio

Publicado 08/06/2026 12:45

Rio - A Prefeitura do Rio e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) firmaram uma parceria, na manhã desta segunda-feira (8), com o objetivo de acelerar o compartilhamento de dados e informações estratégicas. O acordo ainda prevê criação de soluções tecnológicas, melhor compreensão de dinâmicas criminais e ampliação da identificação de veículos suspeitos.

A partir do convênio, os alertas gerados pelo Cerco Eletrônico da Civitas Rio passam a ser recebidos automaticamente pela PRF. A integração também permite o compartilhamento de dados e o enriquecimento das bases de inteligência utilizadas pela central carioca de apoio à segurança pública e pela PRF. Além disso, a parceria pretende ampliar a capacidade de identificar suspeitas de clonagem, comparando registros de veículos em diferentes localidades.

"Nesses dois anos da Civitas em operação, destacamos a quantidade de órgãos com que temos trabalhado, desde a Polícia Civil do Rio até a Interpol, e, agora, firmamos esse convênio com a PRF. Já foram mais de cinco mil casos e o sucesso dessas operações fizeram com que cada vez mais fôssemos demandados pelos vários órgãos de segurança. A Civitas tem como coluna vertebral o cerco eletrônico, o trabalho com imagens, que a partir da apreensão e identificação do padrão de veículos pode ajudar na elucidação de crimes. E esse acordo com a Polícia Rodoviária Federal vai permitir que a tecnologia e informações desenvolvidas na Civitas seja usada também em nível nacional, federal, para que faça cruzamentos, por exemplo, de placas clonadas. E nós vamos permitir que a PRF use a tecnologia, use o sistema da CIVITAS para fazer a análise e o cruzamento dessas informações", afirmou o prefeito do Rio, Eduardo Cavaliere, durante a coletiva que anunciou o convênio.

"Agradeço mais uma oportunidade de integração. A Prefeitura do Rio nos últimos anos tem se mostrado muito preocupada e assertiva no tratamento das questões de Segurança Pública. Não por outra razão a PRF se colocou como parceira já em 2023 na incorporação das imagens das câmeras da Prefeitura nos nossos sistemas. E, agora, avançando com esse novo projeto. A Prefeitura tem tratado a segurança pública com muita atenção e eficiência", acrescentou o superintendente da Polícia Rodoviária Federal no Rio de Janeiro, Vitor Almada