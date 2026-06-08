Welton Silva Celestino morreu depois de ser baleado em Paracambi - Reprodução / Redes Sociais

Welton Silva Celestino morreu depois de ser baleado em ParacambiReprodução / Redes Sociais

Publicado 08/06/2026 14:38

Welton foi atingido no último sábado (6), no estabelecimento localizado na Estrada da Floresta, no bairro Sabugo. Moradores relataram intensos disparos na região. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal de Paracambi, mas não resistiu.

Nas redes sociais, um tio da vítima lamentou a perda. "Não entendo como uma pessoa, como meu sobrinho Welton, foi assassinada no seu local de trabalho. Era uma pessoa religiosa, do bem, trabalhadora e correta. O que me consola é que as autoridades competentes vão prender e punir, de acordo com a lei, o assassino. A justiça tarda, mas não falha. Como professor, acredito na justiça e nas autoridades. Deus não dorme!", comentou.

Testemunhas contaram para policiais militares que dois criminosos em uma motocicleta efetuaram diversos disparos na direção do homem e de uma segunda pessoa, que também ficou ferida, e fugiram em seguida. Ainda não há informações sobre a identificação e o estado de saúde do segundo baleado.

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga o caso. Segundo a Polícia Civil, agentes realizam diligências para apurar as circunstâncias e autoria do crime.

