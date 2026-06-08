Caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) Reprodução
Homem é assassinado a tiros dentro de bar em Nova Iguaçu
Atirador foi preso em flagrante por PMs que realizavam patrulhamento na área
Gerente do tráfico em comunidade de Petrópolis é preso
Vinicius Vieira da Silva Brites já havia sido detido em flagrante outras duas vezes
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Polícia investiga caso suspeito de envenenamento de criança em São João de Meriti
Menino, de 11 anos, está internado em estado grave depois de comer um bolo de chocolate
Motociclista é morto a tiros na Zona Norte; filho estava na garupa
Testemunhas afirmam que criminosos roubaram uma bolsa que estava com a vítima
Gerente dos roubos de carros de Duque de Caxias é preso em operação
Wagner Wiliam, vulgo "Oclinho", agenciava criminosos, fornecia armas e direcionava os carros furtados, principalmente elétricos, para outras comunidades
Homem com uniforme similar ao do Bope é detido por PM de folga
Com o suspeito, foram apreendidas duas facas
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