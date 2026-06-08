Caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) - Reprodução

Caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) Reprodução

Publicado 08/06/2026 11:20 | Atualizado 08/06/2026 11:53

Rio - Um homem foi preso em flagrante por homicídio próximo a um bar na Vila Borgerth, em Nova Iguaçu, na noite de sábado (6). Ele se aproximou do estabelecimento em uma moto e atirou diversas vezes contra a vítima, que ainda não foi identificada.

Em nota, a Polícia Militar informou que equipes do 20º BPM (Mesquita) escutaram os disparos enquanto realizavam uma ação de patrulhamento na região. Ao chegarem no local, os policiais avistaram um homem armado subindo na moto e realizaram a abordagem. Com isso, ele foi preso em flagrante e os agentes apreenderam duas armas.

Próximo ao bar, os militares encontraram a vítima já morta e preservaram a área para perícia. A PM ainda constatou que a moto havia sido roubada.

A Polícia Civil comunicou que o caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). A especializada atua para entender as motivações e circunstâncias do crime.