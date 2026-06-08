Três pessoas foram presas durante a ação da 59ª DP (Duque de Caxias) - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Três pessoas foram presas durante a ação da 59ª DP (Duque de Caxias)Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 08/06/2026 10:44

Rio - O gerente dos roubos de carros da Comunidade Parque das Missões, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, foi preso durante mais uma fase da Operação Contenção, da Polícia Civil, na manhã desta segunda-feira (8). Wagner Wiliam Leocádio Amâncio, vulgo “Oclinho” ou “Waguinho”, coordenava os crimes e agenciava criminosos de outras regiões.

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Segundo as investigações, Wagner ainda fornecia armamentos e meios logísticos aos executores, organizava a remessa de automóveis roubados para comunidades dominadas pelo Comando Vermelho (CV) – principalmente para o Complexo da Penha, na Zona Norte do Rio – e direcionava veículos para desmanches clandestinos.



De acordo com a corporação, diversos criminosos flagrados transportando veículos roubados agiam sob ordens diretas de “Oclinho”. Ele também é investigado por participação ativa no tráfico de drogas da região.



“Ele agencia outros roubadores de outras regiões e passa armas. Eles saem para Duque de Caxias, roubam os carros e levam para o Parque das Missões. Após isso, eles entregam as armas e voltam para suas comunidades de origem. Os carros roubados no Parque das Missões são transferidos posteriormente para Vila da Penha. A maioria dos carros que eles focavam eram elétricos, [mas também roubavam] outros carros e motos”, detalhou o delegado Márcio Esteves, da 59ª DP (Duque de Caxias).



Além de “Oclinhos”, outros dois homens também foram detidos durante a operação. Um deles, identificado como Washington Nascimento Sobral, vulgo “Rilinha”, estava em uma boca de fumo e foi preso em flagrante por associação ao tráfico de drogas. O outro, identificado como Antonio dos Santos Oliveira, vulgo “Tonho”, tinha um mandado de prisão em aberto pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.



A ação desta segunda-feira foi uma Força-Tarefa integrada do Departamento-Geral de Polícia da Baixada (DGPB) e do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE), coordenada pela 59ª DP (Duque de Caxias). A operação contou ainda com o apoio das Delegacias de Repressão a Entorpecentes da Capital (DRE) e da Baixada Fluminense (DRE-BF), além das 50ª DP (Itaguaí), 52ª DP (Nova Iguaçu), 54ª DP (Belford Roxo), 58ª DP (Posse), 61ª DP (Xerém) e 64ª DP (Vilar dos Teles).