Três pessoas foram presas durante a ação da 59ª DP (Duque de Caxias)Reginaldo Pimenta / Agência O Dia
De acordo com a corporação, diversos criminosos flagrados transportando veículos roubados agiam sob ordens diretas de “Oclinho”. Ele também é investigado por participação ativa no tráfico de drogas da região.
“Ele agencia outros roubadores de outras regiões e passa armas. Eles saem para Duque de Caxias, roubam os carros e levam para o Parque das Missões. Após isso, eles entregam as armas e voltam para suas comunidades de origem. Os carros roubados no Parque das Missões são transferidos posteriormente para Vila da Penha. A maioria dos carros que eles focavam eram elétricos, [mas também roubavam] outros carros e motos”, detalhou o delegado Márcio Esteves, da 59ª DP (Duque de Caxias).
Além de “Oclinhos”, outros dois homens também foram detidos durante a operação. Um deles, identificado como Washington Nascimento Sobral, vulgo “Rilinha”, estava em uma boca de fumo e foi preso em flagrante por associação ao tráfico de drogas. O outro, identificado como Antonio dos Santos Oliveira, vulgo “Tonho”, tinha um mandado de prisão em aberto pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.
A ação desta segunda-feira foi uma Força-Tarefa integrada do Departamento-Geral de Polícia da Baixada (DGPB) e do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE), coordenada pela 59ª DP (Duque de Caxias). A operação contou ainda com o apoio das Delegacias de Repressão a Entorpecentes da Capital (DRE) e da Baixada Fluminense (DRE-BF), além das 50ª DP (Itaguaí), 52ª DP (Nova Iguaçu), 54ª DP (Belford Roxo), 58ª DP (Posse), 61ª DP (Xerém) e 64ª DP (Vilar dos Teles).
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