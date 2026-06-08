Com os presos foram apreendidos pistola, uma granada, um rádio e drogasDivulgação

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Rio -  A Polícia Militar realizou, nesta segunda-feira (8), a Operação Barricada Zero no Morro do Jordão, na Taquara, na Zona Sudoeste. Segundo moradores, houve intenso tiroteio na região. Ao todo, dois homens foram presos.
De acordo com a corporação, houve confronto entre bandidos e equipes do 18ºBPM (Jacarepaguá). Com a dupla, os agentes apreenderam uma pistola, uma granada, um rádio trasmissor e drogas.
Em imagens que circulam nas redes sociais é possível notar a intensidade dos disparos.
A ação tinha como objetivos remover barricadas, recuperar automóveis roubados e localizar criminosos na região.