Com os presos foram apreendidos pistola, uma granada, um rádio e drogas - Divulgação

Com os presos foram apreendidos pistola, uma granada, um rádio e drogasDivulgação

Publicado 08/06/2026 09:11

Rio - A Polícia Militar realizou, nesta segunda-feira (8), a Operação Barricada Zero no Morro do Jordão, na Taquara, na Zona Sudoeste. Segundo moradores, houve intenso tiroteio na região. Ao todo, dois homens foram presos.

De acordo com a corporação, houve confronto entre bandidos e equipes do 18ºBPM (Jacarepaguá). Com a dupla, os agentes apreenderam uma pistola, uma granada, um rádio trasmissor e drogas.

Em imagens que circulam nas redes sociais é possível notar a intensidade dos disparos.

TIROTEIO INTENSO NO MORRO DO JURAMENTO, VICENTE DE CARVALHO, ZONA NORTE DO RIO DE JANEIRO RJ. pic.twitter.com/Mch7mOlDza — Popular News (@PopularNewsBR) June 7, 2026

A ação tinha como objetivos remover barricadas, recuperar automóveis roubados e localizar criminosos na região.



