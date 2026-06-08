Material apreendido com o suspeitoReprodução
Homem com uniforme similar ao do Bope é detido por PM de folga
Com o suspeito, foram apreendidas duas facas
Polícia investiga caso suspeito de envenenamento de criança em São João de Meriti
Menino, de 11 anos, está internado em estado grave depois de comer um bolo de chocolate
Motociclista é morto a tiros na Zona Norte; filho estava na garupa
Testemunhas afirmam que criminosos roubaram uma bolsa que estava com a vítima
Gerente dos roubos de carros de Duque de Caxias é preso em operação
Wagner Wiliam, vulgo "Oclinho", agenciava criminosos, fornecia armas e direcionava os carros furtados, principalmente elétricos, para outras comunidades
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Operação registra intenso tiroteio no Morro do Jordão
Até o momento, dois criminosos foram presos
Operação mira quadrilha especializada em fraudes em plataformas de comércio eletrônico
Organização criminosa já teria causado quase R$ 12 milhões de prejuízo para empresas do setor varejista
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