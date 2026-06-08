Material apreendido com o suspeito - Reprodução

Material apreendido com o suspeitoReprodução

Publicado 08/06/2026 09:49 | Atualizado 08/06/2026 11:18

Rio - Um homem foi detido vestindo um uniforme similar ao de agentes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) na Avenida Saturnino Braga, em Angra dos Reis, na Costa Verde, no último sábado (6).

Segundo a corporação, um policial militar de folga fez a abordagem e deteve o suspeito. Com ele, foram apreendidas duas facas, luvas e dois celulares.

Em seguida, o PM levou o homem à 166ºDP (Angra dos Reis). Segundo a Polícia Civil, ele foi autuado por porte de arma branca e uso ilegítimo de uniforme ou distintivo. O caso será encaminhado à Justiça.



