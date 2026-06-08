Material apreendido durante a operação - Érica Martin / Agência O Dia

Material apreendido durante a operaçãoÉrica Martin / Agência O Dia

Publicado 08/06/2026 08:57

Rio - Policiais da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) realizaram, nesta segunda-feira (8), uma operação contra uma organização criminosa especializada em fraudes em plataformas de comércio eletrônico. As investigações apontam que a quadrilha causou um prejuízo ao setor varejista estimado em R$ 11,7 milhões. Os agentes cumpriram 28 mandados de busca e apreensão nas cidades de Belford Roxo, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Niterói e São Gonçalo, além da capital fluminense.

De acordo com a Polícia Civil, o grupo utilizava dados pessoais de terceiros para criar cadastros fraudulentos em plataformas digitais de grandes varejistas. Com essas informações, os criminosos realizavam compras ilícitas e direcionavam os produtos para endereços vinculados à organização. A análise técnica da DRF rastreou mais de 12 mil transações fraudulentas e identificou cerca de 73 mil pedidos suspeitos relacionados ao esquema.

"A gente identificou um ataque maciço nessas empresas, mais de 70 mil pedidos suspeitos de compra de mercadorias. O setor de prevenção a fraudes dessas empresas conseguiu bloquear cerca de 60 mil desses pedidos, mas outros 12 mil foram efetivados. Buscamos colher informações para identificar as lideranças dessa organização criminosa. Conseguimos identificar, por meio do IP de conexão, as pessoas que realmente efetivaram essas transações fraudulentas. Temos apreensões de celulares, notebooks, tablets… Tudo isso será encaminhado para perícia", explicou o delegado Thiago Neves.

A operação, que contou com o apoio do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE), teve o objetivo de apreender dispositivos eletrônicos, reunir novas provas e aprofundar as investigações sobre a estrutura financeira e logística do grupo criminoso, além de identificar e responsabilizar os envolvidos.