Rua Eduardo Jansen, no bairro Saúde, vira ponto turístico com decoração para a Copa do Mundo - Fotos de Érica Martin

Rua Eduardo Jansen, no bairro Saúde, vira ponto turístico com decoração para a Copa do MundoFotos de Érica Martin

Publicado 08/06/2026 14:34

Rio - Uma pequena vila residencial no bairro Saúde, na Zona Portuária, virou ponto turístico para quem quer garantir uma foto no clima da Copa do Mundo. Moradores pintaram a escadaria com a bandeira do Brasil, além de terem enfeitado o local com bandeirinhas e balões. Desde que a Rua Eduardo Jansen viralizou nas redes sociais, a rotina é impactada com grandes filas, que se formam diariamente por lá.

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A O DIA, a moradora Vera Lúcia, 48 anos, contou que a tradição começou em 1998, quando a irmã mais velha dela, Márcia Regina, decidiu pintar a bandeira na escada pela primeira vez para comemorar a Copa do Mundo. Até hoje, ela é a responsável pela arte.







Devido ao grande movimento de pessoas a poucos dias do início da Copa do Mundo, que começa nesta quinta-feira (11), os moradores instalaram uma placa com regras para que as fotos na escada não atrapalhem a vida de quem vive no local. O informativo, em português e inglês, conta com tópicos como "por favor, fale baixo", "não fotografe as portas das casas", "não troque de roupa na vila", "evite visitar entre 19h e 9h" e mais.



O empresário Adriano Dips, 29, escolheu o cenário para fazer as fotos oficiais da nova coleção de roupas temáticas do Brasil para o Mundial. Além de garantir os cliques, ele reforçou a confiança no hexacampeonato da Seleção Brasileira.



"É Brasil campeão, não tem outro pensamento. A gente tem uma marca e lançou uma coleção da Copa do Mundo. A nossa ideia foi vir para cá tirar foto para ficar uma pegada bem Rio de Janeiro, bem Brasil mesmo. Hoje o movimento está bem tranquilo, não estamos esperando muito em fila, mas acredito que nos fins de semana deve ser mais intenso. É muito top, o desenho é muito bem feito", elogiou.



A auxiliar de serviços gerais Regiane Chagas, 37, aproveitou o horário de almoço para visitar o local com as amigas do trabalho. Encantada com a decoração, esta é a segunda vez que ela vai ao local.



"Descobri pelo TikTok. A gente trabalha aqui perto e decidiu vir. É a segunda vez que a gente vem. Viemos na sexta-feira e estava cheia. Mas consegui minha foto", disse ela, que revelou estar confiante no desempenho da seleção brasileira. "Se Deus quiser vai vir nosso hexa", torceu.



Quem também aproveitou para garantir as fotos em clima de Copa do Mundo foi o empresário mineiro Charlys Monteiro, 28. Ele conheceu a rua através da amiga carioca, a empreendedora Andressa Tinoco, 36.



"O Rio entrega sempre muita coisa legal e essa escada, essa pintura da bandeira, é bem bacana. E viemos renovar o feed para a Copa do Mundo. A gente gosta de fazer fotos e foi bem legal. Estou indo embora hoje. Já fomos a outras ruas decoradas, mas pretendo ver mais", contou Charlys.



"Eu já conhecia o trabalho, que é muito famoso. Como meu amigo veio, chamei ele para vir junto, até para registrar uma foto nossa, guardar de lembrança. E tem toda essa história, desse clima de Copa do Mundo, que deixa todo mundo mais eufórico, mais empolgado com a nossa bandeira do Brasil. Acho que é muito importante. É cultivar nossa história, nossa nacionalidade. Pintar as ruas é uma tradição que está voltando com tudo, graças a Deus, sem contar que também une mais as pessoas", afirmou Andressa.



Tradição que movimenta o Rio de Janeiro



Além da escada na Saúde, a tradição de decorar a rua para a Copa do Mundo se espalha por diversos pontos do Rio, como Vicente de Carvalho, Bento Ribeiro, Tijuca, Vila Isabel e Rocinha.



Moradores da O DIA em 1998, eles relembraram a tradição iniciada há mais de 40 anos.



O legado também é transmitido entre moradores de um trecho da



, principal rua da comunidade, com desenhos e bandeiras que revelam a expectativa pelo campeonato. O projeto, que contou com a participação de 35 pintores locais e mais de 80 voluntários, começou a ser produzido quando ainda faltava um mês para a Copa.



Em Bento Ribeiro, também na Zona Norte, o local conhecido como Praça do Espirro do Grilo também ganhou cores e desenhos.



Concurso da prefeitura



O



O concurso contemplará as três ruas mais bem classificadas, sendo: R$ 50 mil para o 1º lugar; R$ 30 mil para o 2º; e R$ 20 mil para o 3º.



Além da premiação financeira, as 20 iniciativas com maior pontuação receberão uma placa comemorativa em reconhecimento à criatividade e à mobilização local. As decorações — que podem incluir pinturas artísticas, bandeirinhas, painéis e instalações — serão avaliadas sob critérios de criatividade, originalidade, coerência estética com o tema e capacidade de transformação do espaço.



As inscrições são gratuitas e podem ser feitas através do site da Secretaria Municipal de Cultura até às 18h do dia 10 de junho. Podem participar pessoas físicas maiores de 18 anos, residentes no município, que atuem como representantes de suas respectivas ruas e comprovem a participação coletiva dos moradores na ação. "Desde sempre os moradores da vila ajudam com a doação das tintas e o apoio. A cada quatro anos, ela renova essa pintura. Agora, após mais uma repintura, eu não sei o que aconteceu que viralizou e mudou o dia a dia dos moradores. É a primeira vez. Nunca teve fila na história", contou a auxiliar de serviços gerais.Devido ao grande movimento de pessoas a poucos dias do início da Copa do Mundo, que começa nesta quinta-feira (11), os moradores instalaram uma placa com regras para que as fotos na escada não atrapalhem a vida de quem vive no local. O informativo, em português e inglês, conta com tópicos como "por favor, fale baixo", "não fotografe as portas das casas", "não troque de roupa na vila", "evite visitar entre 19h e 9h" e mais.O empresário Adriano Dips, 29, escolheu o cenário para fazer as fotos oficiais da nova coleção de roupas temáticas do Brasil para o Mundial. Além de garantir os cliques, ele reforçou a confiança no hexacampeonato da Seleção Brasileira."É Brasil campeão, não tem outro pensamento. A gente tem uma marca e lançou uma coleção da Copa do Mundo. A nossa ideia foi vir para cá tirar foto para ficar uma pegada bem Rio de Janeiro, bem Brasil mesmo. Hoje o movimento está bem tranquilo, não estamos esperando muito em fila, mas acredito que nos fins de semana deve ser mais intenso. É muito top, o desenho é muito bem feito", elogiou.A auxiliar de serviços gerais Regiane Chagas, 37, aproveitou o horário de almoço para visitar o local com as amigas do trabalho. Encantada com a decoração, esta é a segunda vez que ela vai ao local."Descobri pelo TikTok. A gente trabalha aqui perto e decidiu vir. É a segunda vez que a gente vem. Viemos na sexta-feira e estava cheia. Mas consegui minha foto", disse ela, que revelou estar confiante no desempenho da seleção brasileira. "Se Deus quiser vai vir nosso hexa", torceu.Quem também aproveitou para garantir as fotos em clima de Copa do Mundo foi o empresário mineiro Charlys Monteiro, 28. Ele conheceu a rua através da amiga carioca, a empreendedora Andressa Tinoco, 36."O Rio entrega sempre muita coisa legal e essa escada, essa pintura da bandeira, é bem bacana. E viemos renovar o feed para a Copa do Mundo. A gente gosta de fazer fotos e foi bem legal. Estou indo embora hoje. Já fomos a outras ruas decoradas, mas pretendo ver mais", contou Charlys."Eu já conhecia o trabalho, que é muito famoso. Como meu amigo veio, chamei ele para vir junto, até para registrar uma foto nossa, guardar de lembrança. E tem toda essa história, desse clima de Copa do Mundo, que deixa todo mundo mais eufórico, mais empolgado com a nossa bandeira do Brasil. Acho que é muito importante. É cultivar nossa história, nossa nacionalidade. Pintar as ruas é uma tradição que está voltando com tudo, graças a Deus, sem contar que também une mais as pessoas", afirmou Andressa.Além da escada na Saúde, a tradição de decorar a rua para a Copa do Mundo se espalha por diversos pontos do Rio, como Vicente de Carvalho, Bento Ribeiro, Tijuca, Vila Isabel e Rocinha.Moradores da Rua Taturana, em Vicente de Carvalho, na Zona Norte , finalizavam, na semana passada, os últimos preparativos para colorir a via e reunir torcedores nos dias de jogos. Vencedores do concurso promovido porem 1998, eles relembraram a tradição iniciada há mais de 40 anos.O legado também é transmitido entre moradores de um trecho da Rua Pereira Nunes, em Vila Isabel, e da Rua Carlos Vasconcelos, na Tijuca , que coloriram o asfalto, além de muros e os postes com bandeiras e desenhos em homenagem à Seleção. Na Rocinha, na Zona Sul, os torcedores coloriram a Via Ápia , principal rua da comunidade, com desenhos e bandeiras que revelam a expectativa pelo campeonato. O projeto, que contou com a participação de 35 pintores locais e mais de 80 voluntários, começou a ser produzido quando ainda faltava um mês para a Copa.Em Bento Ribeiro, também na Zona Norte, o local conhecido como Praça do Espirro do Grilo também ganhou cores e desenhos. concurso carioca de decoração de rua "Acreditar é uma Arte: O Rio nas Cores do Hexa" , promovido pela Secretaria Municipal de Cultura (SMC), em parceria com o Gabinete do Prefeito, vai distribuir R$ 100 mil em prêmios para ruas, vilas e travessas que realizarem decorações temáticas para a Copa do Mundo de 2026. A iniciativa busca valorizar a ocupação cultural dos espaços públicos e fortalecer as tradições comunitárias da cidade.O concurso contemplará as três ruas mais bem classificadas, sendo: R$ 50 mil para o 1º lugar; R$ 30 mil para o 2º; e R$ 20 mil para o 3º.Além da premiação financeira, as 20 iniciativas com maior pontuação receberão uma placa comemorativa em reconhecimento à criatividade e à mobilização local. As decorações — que podem incluir pinturas artísticas, bandeirinhas, painéis e instalações — serão avaliadas sob critérios de criatividade, originalidade, coerência estética com o tema e capacidade de transformação do espaço.As inscrições são gratuitas e podem ser feitas através do site da Secretaria Municipal de Cultura até às 18h do dia 10 de junho. Podem participar pessoas físicas maiores de 18 anos, residentes no município, que atuem como representantes de suas respectivas ruas e comprovem a participação coletiva dos moradores na ação.

*Colaboração: Érica Martin