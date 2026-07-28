A área foi preservada e a ocorrência encaminhada para a 70ª DP - Reprodução/Segurança Presente

A área foi preservada e a ocorrência encaminhada para a 70ª DPReprodução/Segurança Presente

Publicado 28/07/2026 14:54

Rio - Agentes do programa Segurança Presente de Tanguá apreenderam seis máquinas caça-níqueis em funcionamento durante uma ação realizada na tarde desta segunda-feira (27), no Centro do município. Os equipamentos estavam instalados em um bar localizado na Rua Luiz Henrique Figueiredo, a cerca de 80 metros da nova base do programa, inaugurada no último dia 7.

Enquanto distribuíam material informativo na região e divulgavam o telefone funcional da base, os agentes receberam a denúncia de um morador sobre a existência desse ponto de exploração de jogos de azar nas proximidades.



Ao chegarem ao endereço indicado, os policiais encontraram seis equipamentos ligados e prontos para uso. Nenhum apostador estava no local no momento da fiscalização.



Uma funcionária foi encontrada e informou aos agentes que não sabia quem eram os proprietários das máquinas nem do imóvel onde os equipamentos funcionavam.



Buscas foram realizadas na região para localizar os responsáveis, mas ninguém foi encontrado.



A ocorrência foi encaminhada para a 70ª DP (Tanguá). Após a realização da perícia, os técnicos retiraram as placas eletrônicas e os noteiros das máquinas para exames complementares.



Os seis equipamentos foram apreendidos e permaneceram na delegacia. A funcionária prestou depoimento como testemunha e foi liberada em seguida.



A Polícia Civil dará continuidade às investigações para identificar os responsáveis pela exploração dos jogos de azar no local.